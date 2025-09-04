Otroške sobe so danes pogosto videti kot scenografija za Instagram – brezhibno usklajene barve, stilsko pohištvo in dovršeni detajli. A strokovnjaki opozarjajo: tak pristop lahko otrokom vzame tisto najpomembnejše – svobodo in domišljijo.

Arhitektka Eva Štrukelj (LesnaVesna) in Melita Kordeš Demšar (Inštitut montessori) sta v Deloindom podkastu poudarili, da je bistvo otroške sobe pravzaprav v tem, da se prilagaja otroku, njegovim spreminjajočim se potrebam in igri. Ko starši prostor opremijo do zadnje dekorativne blazine, ga pogosto nehote zaprejo pred otrokovimi lastnimi idejami.

