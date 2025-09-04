DELOINDOM

Starši, to je napaka pri otroških sobah, ki otrokom krade domišljijo (VIDEO)

Otroške sobe naj podpirajo igro in domišljijo – strokovnjakinji svetujeta, kako prostor prilagoditi otroku, ne Instagram estetiki.
Fotografija: Pinterest in Instagram sobice so čudovite – a pogosto nefunkcionalne. Katere pasti se skrivajo pri opremljanju in kako otroku zagotoviti prostor, ki mu res koristi? Foto Jp 3d/Shutterstock
Pinterest in Instagram sobice so čudovite – a pogosto nefunkcionalne. Katere pasti se skrivajo pri opremljanju in kako otroku zagotoviti prostor, ki mu res koristi? Foto Jp 3d/Shutterstock

K. Ž.
04.09.2025 ob 14:10
K. Ž.
Otroške sobe so danes pogosto videti kot scenografija za Instagram – brezhibno usklajene barve, stilsko pohištvo in dovršeni detajli. A strokovnjaki opozarjajo: tak pristop lahko otrokom vzame tisto najpomembnejše – svobodo in domišljijo.

Arhitektka Eva Štrukelj (LesnaVesna) in Melita Kordeš Demšar (Inštitut montessori) sta v Deloindom podkastu poudarili, da je bistvo otroške sobe pravzaprav v tem, da se prilagaja otroku, njegovim spreminjajočim se potrebam in igri. Ko starši prostor opremijo do zadnje dekorativne blazine, ga pogosto nehote zaprejo pred otrokovimi lastnimi idejami.

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si, kjer izveste tudi, kako zasnovati otroško sobo, ki bo res služila otroku – ne starševskim Instagram objavam. Nadaljujte branje TUKAJ

Več iz te teme:

otroške sobe dosje: otroške in mladinske sobe Instagram trendi oprema sobe Eva Štrukelj Melita Kordeš Demšar

