Stanovanje v Elipsi: Kjer se srečata Cankar in Kofetarica

Interier so zasnovali v LEPPA studiu. Izhodišče je bilo ustvariti topel, funkcionalen in brezčasen interier, ki bo zagotavljal udobno bivanje za družino in njihovega štirinožnega prijatelja ter omogočal različne možnosti uporabe prostora. Za navdih je bila oblika elipse, ki zaznamuje in hkrati daje značaj objektu.

Stanovanje je umeščeno na skrajni vzhodni obod nove večstanovanjske stavbe Elipsa, pod katero so se podpisali v arhitekturnih birojih Sadar+Vuga, Arhipro in Studio Krištof. Stavba, kot že samo njeno ime pove, zaznamuje oblika elipse oz. sklenjena krivulja ovalne oblike. Ta nova stavba v prestolnici ima dvojni značaj: severna stran je umirjena in kontinentalna, južna pa živahna in mediteranska. Prostorni, valoviti balkoni definirajo južno stran eliptičnega volumna, tam so tudi vgrajena korita z rastlinami, ki zagotavljajo zasebnost in dopolnjujejo poglede na okoliške zelene hribe. Fasada stavbe je obložena z mint zelenimi valovitih keramičnimi ploščicami.

