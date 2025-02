Stanovanje na 25 kvadratih: toplina in funkcionalnost

Arhitektka Flávia Prata je že pred nekaj leti za istega naročnika snovala družinsko stanovanje v središču brazilskega mesta São Paulo, ki pa so ga zaradi pandemije na koncu prenove prodali. Sodelovanje z arhitektko je bilo odlično, zato so jo poiskali tudi ob prenovi garsonjere. Naročniki so namreč ugotovili, da potrebujejo stanovanje v mestu, ki bo služilo za občasno bivanje, ko morajo biti prisotni na delovnem mestu, sicer pa bi ga oddajali za kratkoročni najem.

