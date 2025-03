Specimo sami doma: krasen kruh z drožmi (VIDEO)

Za domače že nekaj let pečem kruh z drožmi, zdaj pa sem se opogumila in tudi v našem studiu po korakih pokazala, kako gre vse skupaj. Dela v resnici ni veliko, mine pa kar nekaj časa, da vzhaja. A verjemite – rezultat bo odličen!

Preden se lotite, še to: s postopkom začnite dan prej, kajti že to, da drožni nastavek naraste, traja nekaj ur, potem pa svoj čas zahteva še fermentacija testa in tudi drugo vzhajanje, ki poteka v vzhajalni košarici.

Preden kruh zarežete, bodite toliko potrpežljivi in počakajte, da se ta popolnoma ohladi.

Kruh z drožmi (recept)

150 g puhastih droži (pripravimo jih tako, da z žličko matičnih droži pomešamo 75 g vode in 75 g moke)

100 g polnozrnate moke

400 g bele moke

370 do 380 g vode

10 g soli

In še

kos papirja za peko

malo moke (ko oblikujemo štruco ali hlebec in za vzhajalno košarico)

Priprava

V posodi zmešaš polnozrnato in belo moko z vodo. Pokrijemo in pustimo na pultu. Sočasno pripravimo puhaste droži. To naredimo tako, da v malo večjem kozarcu pomešaš žličko matičnih droži s 75 grami vode in prav toliko moke. Kozarec zgolj pokrijemo (in ne zapremo) s pokrovom ter pustimo nekaj ur na sobni temperaturi, da naraste. Ko so puhaste droži po približno štirih urah nared, jih primešamo k testu in dodamo še sol. Po pol ure z rokami, ki jih zmočimo pod hladno vodo, naredimo prepogibe testa. To v polurnih razmakih ponovimo še trikrat ali štirikrat. Nato posodo s testom pokrijemo in pustimo še nekaj ur, da vzhaja. Zatem na malo pomokani površini oblikujemo štruco ali hlebec. Preložimo v košarico, ki smo jo pokrili s krpo in pomokali, ter postaviš za nekaj ur ali kar čez noč v hladilnik. Ko je pečica s pekačem vred ogreta, prevrnemo hlebček na papir za peko, zarežemo in prestavimo v pečico. Najprej pečemo s paro – to dobiš tako, da v pečico hkrati s kruhom dodaš 2 ali 3 kocke ledu. Po 20 minutah pečico odpremo, da gre ven para. Zapremo, zmanjšamo temperaturo na približno 200 stopinj Celzija in pečemo še slabe pol ure. Zatem kruh prestavimo na rešetko, pokrijemo s krpo, in potrpežljivo počakamo, da se ohladi.

