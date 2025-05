Šparglji: Pokažemo vam, kako v hipu ločimo užiten del od vlaknastega (v manj kot sekundi)

Da ne bi več dvomili in po nepotrebnem zavrgli preveč ali prežvečili pretrdega, imamo preprost trik, ki ga uporabimo vsakokrat, ko se v loncu znajdejo šparglji.

Trik: špargelj samo upognemo

Ko vzamemo špargelj v roke, ga nežno primemo za spodnji in zgornji del in ga upognemo. Sam se bo prelomil tam, kjer se užiten, nežen del konča in začne vlaknast ter oleseneli del, ki ni prijeten za pod zob.

Zgornji del (od preloma naprej) je tisti, ki ga uporabimo za kuhanje, pečenje, soparjenje ali zavijanje v pršut.

Spodnji del (tisti, ki se odlomi stran) pa je običajno pretrd in žilav za neposredno uživanje.

Tudi spodnji del lahko pametno uporabimo

Čeprav spodnji, trši del špargljev, ne bo pristal v rižoti, še ne pomeni, da je za odpis. Pametno ga lahko uporabimo za:

pripravo domače zelenjavne jušne osnove,

v kremnih juhah, če jih kuhamo dovolj dolgo in dobro zmiksamo,

za aromatiziranje masla ali olja, ki ga potem uporabimo pri pečenju ali za testenine.

Kako v trgovini prepoznamo, da so šparglji dobri?

V preteklih letih smo že usvojili nekaj preprostih trikov, s katerimi lahko že v trgovini prepoznamo, da so šparglji sveži (in ne olesenela žalost brez okusa).

1. Poglejmo vrhove

Sveži šparglji imajo kompaktne, zaprte in čvrste vrhove. Če so mehki, razcveteni ali sluzasti, jih raje pustimo na polici.

2. Preverimo stebla

Steblo naj bo čvrsto, gladko in ne nagubano. Če je videti olesenelo, izsušeno ali z gubami, je to znak, da je špargelj že dolgo odrezan in ni več svež.

3. Rahlo stisnemo dno stebla

Če iz njega ob rahlem stisku priteče kapljica vlage, je to odličen znak – pomeni, da je špargelj še »živ« in svež. Če je dno suho ali gnilobno mehko, ga raje ne vzamemo.

4. Poslušajmo škripanje

Sveži šparglji pri rahlem drgnjenju stebel ob drugem pogosto zaškripajo – to je presenetljivo dober znak, da so še hrustljavi in polni vode.