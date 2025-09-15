DELOINDOM

Sosedje bodo zeleni od zavisti, če boste septembra naredili to

September je pravi čas za gnojenje, zračenje in setev trate. Z jesensko nego travo okrepimo, odstranimo mah in plevel ter pripravimo zelenico na zimo.
Fotografija: V senčnih predelih se lahko razraste mah. Foto Metrob
Odpri galerijo
V senčnih predelih se lahko razraste mah. Foto Metrob

V. H.
15.09.2025 ob 15:45
15.09.2025 ob 15:46
V. H.
15.09.2025 ob 15:45
15.09.2025 ob 15:46

Pravi čas za urejanje domače zelenice je september. Poletne vročine so se umirile, začele so se jesenske padavine. Zdaj lahko poskrbimo za pravilno gnojenje, zračenje, odstranjevanje mahu in tudi novo setev.

Če vročina in suša uničita travo, na tistem mestu hitro odženejo druge rastline, ki jih pravimo pleveli, ker pač ne sodijo na zelenico. V senčnih delih, recimo ob živi meji, pa se razraste tudi mah. Uničimo ga s sredstvom proti mahu, ki ga posujemo ali poškropimo neposredno po njem. Najbolje zjutraj ali zvečer, ko je še vlažen. V nekaj dneh mah porjavi in šele takrat ga pograbimo stran. Nikoli ne grabimo zelenega, ker ga tako le raznesemo po trati, saj ga nismo najprej uničili. Sredstvo proti mahu vsebuje železo, zato ga ne uporabljamo na poteh okoli hiše ali na parkirišču, kjer so betonski robniki ali tlakovci, ker bo pustilo rjave madeže.

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

trava trata jeseni Zelenica prezračevanje trate setev trave

Priporočamo

Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče
Zaradi višine pokojnine Francija Keka nekateri ponoreli, zdaj nam je razkril resnico
Jani Pavec razkril, s katerim znanim Slovencem se je pred časom zapletla Špela Grošelj

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Komentarji:

Priporočamo

Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče
Zaradi višine pokojnine Francija Keka nekateri ponoreli, zdaj nam je razkril resnico
Jani Pavec razkril, s katerim znanim Slovencem se je pred časom zapletla Špela Grošelj

Izbrano za vas

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.