Pravi čas za urejanje domače zelenice je september. Poletne vročine so se umirile, začele so se jesenske padavine. Zdaj lahko poskrbimo za pravilno gnojenje, zračenje, odstranjevanje mahu in tudi novo setev.

Če vročina in suša uničita travo, na tistem mestu hitro odženejo druge rastline, ki jih pravimo pleveli, ker pač ne sodijo na zelenico. V senčnih delih, recimo ob živi meji, pa se razraste tudi mah. Uničimo ga s sredstvom proti mahu, ki ga posujemo ali poškropimo neposredno po njem. Najbolje zjutraj ali zvečer, ko je še vlažen. V nekaj dneh mah porjavi in šele takrat ga pograbimo stran. Nikoli ne grabimo zelenega, ker ga tako le raznesemo po trati, saj ga nismo najprej uničili. Sredstvo proti mahu vsebuje železo, zato ga ne uporabljamo na poteh okoli hiše ali na parkirišču, kjer so betonski robniki ali tlakovci, ker bo pustilo rjave madeže.

