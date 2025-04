So vam od velike noči ostala jajca? Lahko jih zamrznete, ampak le, če boste to storili tako

Ali lahko zamrznemo surova jajca?

Lahko – vendar nikoli v lupini! Ko jajce zmrzne, se tekočina razširi in lupina poči. Zato je bolje, da jajca razbijemo in jih razžvrkljamo (kot za umešana jajca), vlijemo v posodice za led ali male plastične lončke, označimo datum in zamrznemo za največ 3 mesece. Če že vemo, kako jih bomo uporabili za sladice, pa lahko rumenjake in beljake zamrznemo ločeno.

Kaj pa kuhana jajca?

Tukaj je zgodba malce drugačna. Kuhana jajca sicer lahko zamrznemo, a rezultat ni najboljši. Beljak po odmrzovanju postane gumijast in precej neprivlačen. Namesto tega je veliko bolje, da zamrznemo le olupljene rumenjake, ki jih kasneje lahko uporabimo za solate, namaze ali nadeve.

A vendar so tu tudi tveganja

Zdaj je verjetno že vsem jasno, da z jajci ne gre ravno eksperimentirati. Če se ne shranjujejo pravilno, so lahko pravo gojišče za bakterije (npr. salmonelo), zato jajca vedno zamrznemo takoj, ko vidimo, da jih ne bomo porabili v nekaj dneh. Previdni moramo biti tudi pri odmrzovanju, saj jih je treba odtajati počasi, v hladilniku in nikakor ne na pultu. Tudi potem jih moramo porabiti v 24 urah.

Kaj lahko naredimo z ostanki jajc, če jih ne želimo zamrzovati?

Pripravimo lahko jajčni namaz, curry, quiche ali domačo testeninsko maso.

Zmešamo jih v polpete ali porabimo za kruhove rezine z jajcem.

Skuhamo pasji priboljšek, saj so kuhana jajca odlična tudi za štirinožne prijatelje.

