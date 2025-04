Slovenka, ki je nekoč delala v svetu mode, danes živi v jami – to je njena zgodba

S sodobno nomadko in vsestransko ustvarjalko Katjo Kozlevčar smo se pogovarjali o izkušnji bivanja v jami in jurti, o tako imenovanem 'off-grid' načinu življenja izven sistema ter o nakupu in renovaciji stare hiše v Bolgariji.

Off-grid življenje v sozvočju z naravo

Sogovornico smo najprej povprašali o njenih pestrih izkušnjah s tako imenovanim 'off-grid' načinom bivanja izven sistema ter v sozvočju z naravo. Zanimalo nas je, zakaj se je odločila za takšen način življenja, v kakšnih tipih preprostih bivališč je v preteklosti že bivala, katero od sodobnih naprav je najbolj pogrešala ter kakšen je občutek nočnega obiska zunanjih sanitarij ob čudovitem zvezdnem nebu.

Vabljeni k poslušanju celotnega podkasta, kjer boste odkrili, kaj pomeni resnično izstopiti iz sistema, se povezati z naravo in ustvariti življenje po lastnih pravilih.