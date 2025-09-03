ODPRTA KUHINJA

Slana rulada iz vlečenega testa: lahko kosilo ob skledi solate

Lahko bi tudi rekli, da je to zavitek malce drugače. Recept je res praktična rešitev, ki nikogar ne razočara.
Fotografija: Slana rulada iz vlečenega testa FOTO: Črt Piksi
Slana rulada iz vlečenega testa FOTO: Črt Piksi

Neli Selan in Lea Sterle, Kult 316
Vlečeno testo je vedno na zalogi, kajne? To rulado lahko nadevate po želji, s sestavinami, ki so pri roki, in okusi, ki so vam všeč. V hladilniku se bo obdržala dva do tri dni. 

Sestavine

  • 8 listov vlečenega testa

Premaz

  • 4 jajca
  • 8 žlic olja
  • 4 žlice sladke smetane
  • skodelica jogurta
  • kos sira za ribanje po izbiri

Nadev

  • skodelica kisle smetane
  • 250 g kremnega sira
  • 150 g šunke

Dodatno

  • za dobro pest sezama

Priprava

  1. Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija.
  2. V posodi z vilicami stepemo jajca, dodamo olje nevtralnega okusa, jogurt, sladko smetano in toliko drobno naribanega sira, da dobimo mazavo zmes. Priporočamo zrelejši sir, ker je bolj značajskega okusa. Dobro premešamo.
  3. V pekač iz pečice položimo list peki papirja in nanj začnemo zlagati liste vlečenega testa – preden dodamo novega, prejšnjega tenko premažemo s pripravljenim premazom.
  4. Zadnjega premažemo in posujemo s sezamom, če je pri roki.
  5. Vse skupaj pečemo v segreti pečici okrog 15 minut, dokler se zgornja plast lepo ne obarva.
  6. V tem času pripravimo nadev: zmešamo kislo smetano in kremni sir, lahko tudi malo soli.
  7. Ko je testo pečeno in malo ohlajeno, ga obrnemo, tako da je zgoraj zdaj spodaj, ter zvijemo kot pri navadni ruladi.
  8. Počakamo, da se ohladi, nato odvijemo in premažemo z mešanico smetane in kremnega sira, obložimo z rezinami šunke in zvijemo nazaj. Nazadnje vse skupaj tesno ovijemo v plastično folijo ter damo v hladilnik za najmanj pol ure, da se oblika utrdi in vse skupaj poveže.

 

