Slana rulada iz vlečenega testa: lahko kosilo ob skledi solate

Vlečeno testo je vedno na zalogi, kajne? To rulado lahko nadevate po želji, s sestavinami, ki so pri roki, in okusi, ki so vam všeč. V hladilniku se bo obdržala dva do tri dni.

Sestavine

8 listov vlečenega testa

Premaz

4 jajca

8 žlic olja

4 žlice sladke smetane

skodelica jogurta

kos sira za ribanje po izbiri

Nadev

skodelica kisle smetane

250 g kremnega sira

150 g šunke

Dodatno

za dobro pest sezama

Priprava