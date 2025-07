Sladica v nekaj minutah: vroče jagode s sladoledom (VIDEO)

Kaj preveč kompliciranja s tem receptom res ni, pravzaprav bi tem nasvetom za pripravo le stežka rekli recept: bolj so to navodila oziroma ideja, ki nas tu pa tam reši zagate, ko se nam zdi, da nimamo na zalogi nič sladkega.

Če jagod nimate, lahko razmišljate tudi o tem, da bi pogreli borovnice ali pa mešanico gozdnega sadja. Poleti, ko je sveže, sezonsko in lokalno jagodičevje dostopno na slovenskih tržnicah in pri lokalnih pridelovalcih, seveda uporabimo sveže sestavine. Ko pa sezone ni, se lahko odločite tudi za zamrznjeno jagodičevje – le paziti morate, da sestavine počasi in dobro pogrejete.

Če bi radi malo spremenili okus, pa kdaj namesto vode ali ruma dodajte malenkost rdečega vina.

Pa naj bo dovolj besed, gremo kar v kuhinjo in si pripravimo ta prikupni vroče-sladek preplet!

Vroče jagode s sladoledom

Sestavine

500 g jagod

nekaj žlic ruma ali vode

sladkor (po okusu), lahko tudi 1 zavitek vaniljevega sladkorja

4 kepice vaniljinega sladoleda

malo stepene smetane

Priprava

Jagode razrežemo na polovice ali četrtinke in jih preložimo v kozico. Nekaj jagod prihranimo za okras. V kozico dodamo še rum oziroma vodo in počasi segrejemo. Naj počasi vre nekaj minut, nato odstavimo. Postrežemo tako, da vroče jagode razdelimo v primerne kozarce, povrh dodamo sladoled in okrasimo s stepeno smetano. Potem pa samo še: hitro pojemo to sladico, ki smo jo pripravili v nekaj minutah.

