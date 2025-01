Sfinga, pudelj in drugi ljubljenčki: Kateri ne puščajo dlake?

Psi in mačke, ki ne puščajo veliko dlake, so primerni za osebe, ki imajo težave z alergijami. Prav tako bodo takšno pasmo z manj dlake izbrali tisti, ki imajo radi čistočo, saj bo za njimi treba manj sesati, pometati in čistiti. Obstajajo tudi pasme, ki dlake sploh nimajo, a je pred nakupom dobro vedeti, da običajno te pasme zahtevajo posebno nego kože, česar ne smemo zanemariti.

Več na deloindom.si.