Setveni koledar – marec 2025

V biodinamičnem setvenem koledarju Marije Thun so podatki o primernem času za delo z rastlinami na voljo za vsak dan posebej. Interaktivni setveni koledar spremljata splošna in agrometeorološka vremenska napoved prav za tisto območje Slovenije, kjer imate vrt. V tabelarnem pregledu po vrtninah lahko s klikom izberete pot do napotkov za oskrbo, čas opravil, dobre in slabe sosede za želeno vrtnino izmed 36 na seznamu. V nadaljevanju pa povzemamo najpomembnejša aktualna vrtna opravila za marec.

Čeprav je marec vremensko zelo nepredvidljiv mesec, bodo ljubiteljski vrtnarji z nekaterimi sezonskimi deli precej zaposleni. Največ bodo imeli opraviti s sadnim drevjem: čas je ugoden za sajenje, obrezovanje bo kmalu v polnem teku, treba bo poskrbeti za preventivna škropljenja … Priporočljivo se je tudi razgledati po ponudbi semenskega krompirja, pohiteti s sajenjem česna in graha, v okrasnem vrtu pa obrezati vsaj vrtnice in lanskoletne ostanke okrasnih trajnic.

