Setveni koledar – februar 2025

Februarja se vreme rado poigra s temperaturami in v daljšem toplem obdobju, ki je lahko v popolnem nasprotju z naravo meseca, ki nosi v imenu črko r, se poganjki okrasnih čebulnic dvigajo iz tal skoraj pred našimi očmi. Znamenja novega življenja nas nagovarjajo, da bi zastavili novo vrtno sezono – toda prve setve na prostem, in še to le redke – so smiselne šele konec meseca. Lahko pa poskrbimo za semena in sredi februarja v zaprtem prostoru začnemo z vzgojo sadik. Najprej posejemo semena paprike in čilija ter tudi zelene, ki za namreč za razvoj potrebujejo največ časa.

Več na deloindom.si.