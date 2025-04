Setveni koledar – april 2025

April ni muhast samo po dežju, za katerega se zdi, da se včasih usuje tudi s sončnega neba, njegova nepredvidljivost se kaže tudi pri vdorih polarnega zraka v naše kraje, ki lahko v sadovnjakih povzročijo pozebe in zavlečejo napredovanje že posejanih in posajenih vrtnin. Zato kmetje, ki jih nepričakovane meteorološke skrajnosti močno udarijo po žepu, zelo natančno sledijo vremenskim napovedim. V svetu vrtičkarjev je marsikdaj drugače: nekateri so ’junaki’ in krompir pod kopreno sadijo že februarja, proti koncu pomladi pa se čudijo, kako malo časa je kljuboval krompirjevi plesni ...

