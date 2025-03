Sejem Dom v Ljubljani: Kaj vas čaka na največjem sejmu graditeljstva

Razstavni program več kot 400 podjetij si bodo obiskovalci lahko ogledali do nedelje, 9. marca, vse dni bo potekal tudi program strokovnih predavanj in brezplačnih individualnih svetovanj.

V ospredju razstavnega programa so gradbeni materiali in storitve (izolacija, fasade, kritine, vodovodne inštalacije, gradbena mehanizacija, sanacije, zaključna dela), stavbno pohištvo (okna, vrata, senčila, garažna vrata, ograje, stopnice, montažne in pasivne hiše), ogrevanje, hlajenje in energetska učinkovitost (peči, kamini, toplotne črpalke, klimatske naprave, prezračevalni sistemi, sončne elektrarne), notranja in zunanja oprema (talne in stenske obloge, keramika, kopalniška oprema, savne, bazeni, vrtno pohištvo, žari, letne kuhinje, sistemi za ravnanje z odpadki) ter pametni dom, varnost in storitve (avtomatizacija doma, tehnično varovanje, nepremičnine, bančne in zavarovalniške storitve).

Več na deloindom.si.