Sejem Dom 2025: 8 rešitev za energetsko učinkovito bivanje – izbor strokovnjaka

Na sejem Dom se lahko odpravimo z različnimi željami. Sam sem letos iskal cenejše in energetsko učinkovite ukrepe, ki si jih lahko privošči vsaka družina. Doba vračanja investicije je majhna, zmanjša se obremenjevanje okolja, poveča pa kakovost in varnost bivanja. Iskal sem veliko takih možnosti, našel pa samo nekatere.

Pogrešal sem učinkovito tesnjenje keramike na balkonih, nastavitve okovja in tesnil pri stavbnem pohištvu, izpostavljanje prednosti termostatskih ventilov ali enostavnost toplotne izolacije stropa proti hladni podstrehi. Očitno prodajalci še niso prepoznali sejma Dom kot odlično možnost predstavitve tudi za različne »malenkosti«, kot je recimo merilec temperature in relativne vlage. Sam ga priporočam za vsako stanovanje, kjer ga postavimo na najbolj hladno mesto, običajno je to na tleh pri zunanji steni.

Izmed dobrih rešitev pa sem izbral osem zanimivih za vsako gospodinjstvo.

Izbor energetskega svetovalca najdete na deloindom.si.