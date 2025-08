Se spomnite naše zgodbe o Francki Mljač? Zdaj je postala svetovna senzacija

In kot bi mignil – Francka Mljač je postala zvezda, potem ko jo je med svojim obiskom Slovenije našel Josh Ball, svetovno znani fotograf iz Avstralije, ki je kratek videoposnetek z njo delil tudi na svojem instagramu in takoj dosegel 1,5 milijona ogledov.

95-letna Francka še vedno obdeluje njivo, ki jo je dala ograditi s kamnitim zidom, in vozi zeleni ferrari, traktor, ki ga je kupila v Italiji pred več kot 30 leti. Ko smo jo obiskali, nas je navdušila s svojo skromnostjo in pridnostjo, ki jo je pridobila že v otroštvu – obdelovanja zemlje se je naučila že pri sedmih letih, pomislite!

Ni kaj, Francka je prava kraška korenina, ki je v življenju doživela že marsikaj – preživela je sedem bratov in sester, moža, celo dva svoja otroka, a je njena življenjska moč tako živa, da vedno najde pot naprej.

Preberite še več TUKAJ in si pogrejte srce s preprostostjo in modrostjo te izjemne Kraševke. Karina Cunder Reščič je z njo pokramljala o otroštvu, njenih koreninah, vrednotah, kako se prehranjuje, kako preživlja dan in kaj je najbolj pomembno pri obdelovanju zemlje, naš fotograf Črt Piksi pa je v objektiv ujel nekaj zimskih trenutkov na njivi. Francka se namreč tja ne odpravi le v toplejšem delu leta.

Nona Francka ima zdaj tudi svoj instagram, spodaj pa delimo video, ki prikazuje, kako jo je obiskal Josh Ball.