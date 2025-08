Sataraš: triki in recepti za pripravo

Imate vrt, na njem pa ravno prav zrele paradižnike, nekaj paprike in tudi čebula bi se že našla? Potem ste te dni zagotovo (že večkrat) pripravili sataraš. Tu je nekaj trikov za pripravo priljubljene in cenovno dostopne jedi, ki so jo poleti pripravljale že naše babice. Če bi radi poskusili podobno, a rahlo drugačno jed, pa je tu še ena poletna kuharska ideja in tudi ta ima nadvse zanimivo ime: šakšuka.

Najprej dobro prepražimo

Ko že o besedah: beseda satara je turškega izvora in označuje sekiro oziroma močnejši nož s krajšim ročajem, ki ga v kuhinji uporabljamo za sekanje mesa in zelenjave. In ta postopek, sekljanje, je ključen za pripravo sataraša, saj je treba vse sestavine najprej dobro nasekljati, potem pa jih v pravilnem vrstnem redu prepražimo. Ni pa ponev nujna za pripravo te fine jedi, kajti na drobno nasekljano zelenjavo lahko tudi spečemo v pečici, vse, česar ne porabimo ta dan, pa lahko zapremo v kozarce za vlaganje in shranimo za kasneje.

Receptov za sataraš je toliko, kolikor je kuharjev te jed, nekako največkrat pa to jed pripravimo tako, da na malo maščobe najprej prepražimo čebulo. Zatem dodamo na drobno nasekljano papriko, potem pa tudi paradižnike, ki jih nasekljamo na kockice. Vse skupaj pražimo toliko časa, da tekočina povre, jed pa se zgosti in takrat napoči čas, da v ponev ubijemo še jajca. Ko ta zakrknejo, jih pomešamo z zelenjavo, dodamo še začimbe oziroma zelišča, ki so nam pri srcu, in sataraš je nared.

Kaj pa šakšuka?

Če zraven dodamo še veliko skledo sezonske solate in nekaj kruha, ki ga lahko popečemo ali pa nadomestimo s segretimi tortiljami, je tu že pravo poletno kosilo. Zaradi omenjenih sestavin, torej poletni zelenjavi, pa še ta zanimivost: nekateri viri sataraš imenujejo tudi balkanski ratatouille.

Podobne sestavine kot v satarašu pa se pojavijo še v eni jedi, in to je šakšuka. Ta jed izhaja iz severne Afrike in bližnjega vzhoda, kjer vanjo dodajo tudi značilne začimbe tega dela sveta, denimo kumin, kajenski poper in tudi hariso, torej značilno severnoafriško pekočo omako, ki je po gostoti podobna ajvarju, pri kuhanju pa največkrat velja za nadomestek (pri nas bolj znanega) tabaska.

Od sataraša še šakšuka razlikuje predvsem po tem, da na pripravljeno zelenjavno omako jajca ubijemo in pustimo, da zakrknejo, medtem ko pri satarašu jajca na enem delu ponve umešamo, nato pa jed pomešamo, da dobimo enakomerno strukturo.

