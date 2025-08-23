Sanjska letna kuhinja z odprtim kaminom, ki nas je popolnoma prevzela

Ob lepih prostorih, ki jih zadnje čase odkrivamo, smo tako pre­vzeti, da ne vemo, kje se pravzaprav lotiti pisanja zgodbe, ki je pogosto v ozadju. Tudi tokrat ne gre drugače, kot da se opremo na besedo – zapuščina. Skoraj vsi se enkrat soočimo z njo. Nekateri ostanejo brez vsega, drugi se je želijo čim prej znebiti, za tretje je srž spora, so pa tudi taki, ki jim pomeni – vse. Mednje sodi Nina, ki ji je vikend, ob katerem so že bili stari temelji letne kuhinje, zapustil oče. »To je kraj, kjer sem preživela otroštvo, z najlepšimi spomini, zdaj pa tradicijo nadaljujem s svojo družino, po enakih poteh kot s svojim očetom,« pove sogovornica, ki zares pozorno in z navdihom skrbi za to, kar je podedovala.

Vse je do potankosti urejeno in na svojem mestu, a da je še lepše, nas preseneti gartlc, kot so ga podeželske hiše imele nekoč: čudovite cvetlice obdaja lesen plot, vmes pa se vije kamnita potka. »Oh, to je moja velika ljubezen, tukaj se najbolj pomirim, režem svoje ljube cvetlice za šopke in z otrokoma sadim sadike. Taki trenutki so zame na prvem mestu, zato ni težko najti časa,« odgovori na vprašanje, kako lahko tako zgledno obdeluje površino nekje, kjer sploh ne prebiva. Ne moremo namreč mimo konteksta: Nina je tudi mama in polno zaposlena ženska, ki opravlja poklic grafične oblikovalke v oglaševalski agenciji, kjer skrbi še za stiliranje hrane in ambientov, hkrati pa ustvarja svojo blagovno znamko izdelkov za dom Ljuba Ada. Neverjetno.

Kamen, ki ga je nesla skoraj cela vas

Pa poglejmo v kuhinjo, kjer se oči najprej ustavijo na kamnitem lijaku. Danes se mnogi čudijo, že ko v hišo umestiš štokane kamnite police, kaj šele, da bi si privoščil in ta prelepi naravni element uporabil za nekaj, kar bo verjetno pogosto umazano in še v stiku z vodo. Kako sploh pridemo do takšnega impresivnega kosa?

»Joj, tukaj pa je sodelovala skoraj cela vas. Ker nikakor in nikjer nisem našla umivalnika, ki bi mi bil všeč, ali pa so bile cene previsoke, sem predlagala možu, da bi ga sama naredila iz skale. Seveda je takoj zagrabil mojo idejo, saj je res velik mojster in rokodelec. S traktorjem smo morali veliko skalo izvleči iz gozda, dostaviti do vikenda, kjer jo je mož obdelal in izdolbel luknjo. Ko je bila gotova, je skalo moralo dvigniti kar pet fantov, da smo jo namestili v kuhinjo.«

Odprto ognjišče

Tukaj letno kuhinjo poganjata kamin z odprtim ognjiščem in krušna peč, česar v poplavi modernih žarov ne doživimo več pogosto. »Oboje je veliko v uporabi, saj nama je ta način priprave hrane obema z možem v veliko zadovoljstvo. Kamina ne bi zamenjala za plinski žar, saj meniva, da drva, njihov dim, dajo res poseben okus,« je prepričana Nina, ki z družino najraje peče neapeljske pice, tudi kruh, jedi izpod peke in se vsakič znova čudi, kako raznolike jedi lahko pripravi v kaminu. »Polkrožne odprtine, ki jih vidite pod kuriščem, sva naredila z možem pozneje, da sva dodala malo značaja. Edino, kar je ostalo od starega dela, sta stebra ob kurišču, ki mi veliko pomenita, saj sva ju z očetom pred 25 leti sama naredila in skupaj vlivala beton. Te spomine sem želela ohraniti.«

Rešeni pred propadom, zdaj čudovit dodatek

Nad ognjiščem opazimo dekoracijo s starinami, saj je Nina ljubiteljica starih predmetov, zato redno obiskuje bolšje sejme in je pozorna na stare hiše, kjer zavržejo predmete ob prenovah ali pospravljanju. Izdelki, ki jih vidimo, so bili rešeni pred propadom in postali čudovit dodatek v letni kuhinji. Za še lepši rustikalen vtis pod pultom namesto omaric visijo zavese, za katerimi se skriva bojler, kajti ta letna kuhinja premore tudi toplo vodo.

Na koncu pogledamo še pod noge, kjer se temu šarmantnemu objektu prav lepo podajo opeke, položene v ribjo kost. »Tukaj mi je spet mož uresničil željo in sam ustvaril čudovita tla. Opečne zidake, primerne za zunaj in v rustikalnem videzu, so mi pripravili na debelino dveh centimetrov, potem pa je sledilo neskončno rezanja in sestavljanja.«

Pa se od nog zazremo nazaj navzgor, v svoje misli, in vprašamo, kakšen pomen bi imela vsa ta lepota, če v njej ne bi ves čas dišalo po dobri hrani in se okoli loncev ne bi sukala zadovoljna družina? Pri Nini Lesjak tega prav res ne manjka. Nasprotno. Enkrat vam pokažemo še več.