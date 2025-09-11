ODPRTA KUHINJA

Rižev narastek, ki je prepričal Slovence – naredite ga še danes

Mirjam Grilc deli recept za puhast rižev narastek, ki bo prebudi spomine in navdušil tudi tiste, ki ga običajno ne marajo.
Fotografija: Rižev narastek FOTO: Sonja Ravbar
Rižev narastek FOTO: Sonja Ravbar

Odprta kuhinja
11.09.2025 ob 09:45
Odprta kuhinja
11.09.2025 ob 09:45

Ponovno smo pogledali, kaj najraje pripravljate na našem TikTok profilu, in ugotovili, da je največja zvezda pravzaprav rižev narastek – z več kot 150 tisoč ogledi. Zakaj? Ker gre za preprosto, a izjemno domačno sladico, ki nas poveže z otroštvom in družinskimi trenutki.

Njegova puhasta, nežna tekstura in ravno prav sladek okus pomirjata, hkrati pa ponujata tisto toplino, ki jo iščemo v vsakdanjih jedeh. Poleg tega je rižev narastek izjemno vsestranski – postrežemo ga lahko kot sladico po kosilu ali kar samostojno. In prav vsakokrat poteši naše sladkosnede želje.

Recept Mirjam Grilc, ki je prepričal tudi tiste, ki »ne marajo« riževega narastka

Mirjam Grilc, naša avtorica in priznana zeliščarica, predlaga klasiko z vaniljo in rozinami ter malo pomarančne lupinice. Lahko pa se poigrate tudi z drugimi okusi, ki vam jih namignemo spodaj.

  • S cimetom in jabolčnimi koščki

Ko se jesen približa, radi dodamo naribana jabolka in malo cimeta, da nas objame topla aroma.

  • S kokosom

Zamenjamo del mleka s kokosovim mlekom in potresemo z naribanim kokosom – prava tropska poslastica!

  • S čokolado

Za vse ljubitelje čokolade vmešamo koščke temne čokolade ali malo kakava v prahu.

  • Z limono

Dodamo naribano lupinico limone in nekaj kapljic limonovega soka, kar da narastku osvežujoč pridih.

  • Z mandlji in suhim sadjem

Vmešamo nasekljane mandlje, orehe ali lešnike ter suho sadje, kot so marelice ali brusnice, za hrustljav in sladek pridih.

  • Z medom in oreščki

Pred postrežbo ga pokapamo z medom in potresemo z zdrobljenimi oreščki – tako narastek dobi čudovito sladko in hrustljavo noto.

  • S sadjem

Dodamo borovnice, jagode ali breskve – sveže ali zamrznjene. Barvito, sladko, sočno.

Če vas je video prepričal, lahko podroben recept najdete TUKAJ. To je tisti rižev narastek, ki ga dejansko želimo pojesti – puhast, ravno prav sladek, brez kompliciranja.

Zdaj pa v akcijo!

