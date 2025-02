Ričet kot v starih časih – ga še kdo tako kuha?

V ričetu se kuha tudi obilo zelenjave, poleg fižola krompir, korenje, koleraba, čebula ali por, za barvo mu dodamo žlico paradižnikove omake ali ga potresemo z mleto rdečo papriko. Gospodinje so recept prirejale glede na sestavine, ki so jih imele pri roki, ker so ričet kuhale predvsem pozimi, so uporabile zlasti gomoljnice in korenovke ter suho meso ali klobase. Seveda je zelo okusen tudi brez mesa, zato je priljubljen tudi med vegetarijanci in vegani.

S pripravo si lahko damo več ali manj opravka, zelenjavo očistimo in narežemo, sestavine zmečemo v lonec, zalijemo z vodo in kuhamo. Lahko pa zelenjavo prej na hitro prepražimo na vročem olju ali masti in potem dodamo kašo in meso ter vodo. Ričet kuhamo, dokler se kaša ne zmehča, jed pa mora biti gosta in nekoliko sluzasta. Okusen je tudi pogret, pri tem pa moramo vedeti, da popije izjemno veliko tekočine. Ko ga bomo greli, ga bo treba zagotovo zaliti z vodo, morda dodati začimbe.

Dodajanje sadja

Če se vrnemo k sestavinam: z njimi je pozimi šlo na tesno, zato so kuharice dodale tudi kaj, kar se zdi morda nezdružljivo, predvsem suho sadje. Tako so nastali recepti za ričet s suhimi hruškami ali slivami oziroma češpljami, ki so za današnjega jedca prave specialitete. Tak ričet se je od osnovnega razlikoval predvsem po dodanem sadju, jed pa je ostala slana. A ker so kaše tako nekoč kot danes na mizi tudi za zajtrk, ko se nam morda bolj priležejo jedi nežnega, nevsiljivega okusa, jih namesto v vodi skuhamo v mleku, lahko tudi nekoliko oslajenem. V tem primeru moramo biti pazljivi, da kaše ne prismodimo. Tudi v vodi jo kuhamo počasi in pogosto premešamo, da se ne prime na dno posode, pri mleku pa je nevarnost še večja. V mlečno kašo primešamo različno suho ali sveže sadje in oreške, potresemo jo s čokolado v prahu ali prelijemo s curkom medu. Suho sadje lahko dodamo že med kuhanjem, hruške se bodo tako prijetno zmehčale, prav tako bo okus kaše bolj izrazit. Mlečno kašo s sadjem pripravimo tudi na bolj enostaven način. Ješprenj skuhamo v vodi, da bo bolj kremast in okusen, dodamo rezino masla. Tako ga skuhamo tudi za zalogo in hranimo v hladilniku. Stresemo ga v lonec, zalijemo z mlekom in zavremo. Dodamo preostale sestavine po želji in postrežemo.

Ješprenj s suhimi hruškami

Suho sadje si običajno predstavljamo v sladkih jedeh, in tudi ješprenj lahko skuhamo na tak način. Zanimiva pa je tudi kombinacija zelenjave in suhega sadja, dodali bi lahko celo sveže ali prekajeno meso. Saj vemo, da se suho sadje dobro ujame z mesninami in drugimi slanimi okusi, pogosto ga najdemo na pladnjih z narezki v družbi sirov in suhomesnih izdelkov. A. K.

Za 4 osebe.

1 skodelica ješprenja

0,5 skodelice suhega fižola

1 pest suhih hrušk

1 pest suhih gob

2 krompirja

1 korenina peteršilja

1 majhen gomolj zelene

1 por

sol, poper, žajbelj

sveži peteršilj

Priprava

Ješprenj in fižol skupaj stresemo v lonec in prelijemo s hladno vodo. Pustimo stati čez noč, potem vodo odlijemo in prilijemo svežo, približno tri skodelice. Gobe za pol ure namočimo v vodi in odcedimo. Krompir, peteršilj in zeleno olupimo in narežemo na kocke, por očistimo in narežemo na kolobarje. Zelenjavo dodamo v lonec in zavremo. Solimo in popramo, dodamo gobe in hruške, te po potrebi narežemo, liste žajblja in na srednjem ognju kuhamo, dokler se kaša in fižol ne zmehčata. Po potrebi zalijemo z vodo ali jušno osnovo. Na majhnem ognju pustimo toliko časa, da jed postane gosta in nekoliko vlečljiva. Preden postrežemo, potresemo s svežim peteršiljem.

