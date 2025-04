Resnica o diamantnih prstanih (ki vam jo prodajalci zamolčijo)

Danes se nam zdi, da misel »diamanti so večni« človeštvo spremlja že od nekdaj. A žal ne gre za starodavno modrost, ampak za premeteni oglaševalski slogan, ki ni star niti sto let.

Leta 1948 ga je skovala tekstopiska Mary Frances Gerety za južnoafriško diamantno družbo De Beers, ki je imela velik problem. Preveč diamantov, a premalo kupcev.

Niso tako redki, kot si mislimo

Diamanti imajo zanimivo zgodovino. V preteklosti pravzaprav nikoli niso veljali za najdragocenejše kamne. Vladarji in plemstvo so nekoč veliko bolj cenili rubine in smaragde.

Edina prednost diamantov je, da so najtrši material na našem planetu, razen tega pa so precej dolgočasni in nezanimivi dragulji, ki poleg tega niso niti redki. To je postalo še zlasti očitno konec 19. stoletja, ko so na jugu Afrike odkrili velika nahajališča diamantov, iz afriških rudnikov so jih izkopavali dobesedno na kilograme.

A preden bi ta novica dosegla potrošnike, se je skupina angleških poslovnežev v Južni Afriki odločila ustanoviti družbo De Beers Consolidated Mines, Ltd, katere namen je bil, da dobi v roke čim večji delež pridobivanja diamantov in nato naprej obvladuje vso verigo obdelovanja in trgovine do končnega kupca ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.