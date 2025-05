Recepti za najboljše krompirjeve solate

Če ste bili doma ali kje na lepšem in ste imeli dovolj časa in volje za kulinarično ustvarjanje, se vam je v minulih sončnih dneh zagotovo zgodil prvi letošnji piknik. In če ste bili morda za uvod v sezono malo bolj borno pripravljeni, vam danes prinašamo namig, ki bo naslednji piknik (in vse ostale) dvignil na nekoliko višjo raven. Kajti le kaj je boljšega, kot če imamo že pred prihodom gostov pripravljeno večino dobrot, ki jih bomo postregli. Krompirjeva solata je zagotovo ena od takšnih prilog, ki jih lahko pripravimo že nekaj ur pred druženjem.

S šparglji ali smetano

Za krompirjevo solato je zagotovo toliko receptov, kolikor je kuharic in kuharjev. Ker je pomlad in so v prvem planu šparglji, pomislimo te dni tudi nanje – nekoliko jih pokuhamo in jih pogumno pridružimo kuhanemu krompirju, ko pripravljamo solato.

Drugi predlog za krompirjevo solato smo na naše manjše presenečenje našli v več kot četrt stoletja stari knjigi Sto značilnih jedi slovenskih pokrajin, ki jo je napisal legendarni Boris Kuhar. Med jedmi, ki so značilne za Prlekijo, je omenjena krompirjeva solata s smetano. Pripravimo jo tako, da h kuhanemu, olupljenemu in na rezine narezanemu krompirju priključimo smetanov priliv, narejen iz kisle smetane, olja, kisa, sesekljane čebule in drobnjaka, seveda pa za pravi okus ne smeta manjkati sol in poper.

Majoneza, bučno olje, juha s kisom in čebulo ali pa s smetanovim hrenom in kumarami

Tretji način priprave je na našem spletnem portalu že dlje pravi hit, in sicer je bistvo te jedi v topli marinadi in dejstvu, da v njej nekoliko pokuhamo čebulo. Ta tako izgubi tisto zoprno ostrino, pri čemer pazimo, da jo kuhamo ravno toliko časa, da čebula še nekoliko ohrani svojo čvrstost, skorajda hrustljavost.

Kar bi še lahko dodali krompirjevi solati, je denimo majoneza. Ta je nujna sestavina nemških krompirjevih solat, ampak le tistih, ki jih pripravljajo na severu države, kjer je navada, da dodajo zajetno merico te sestavine. A ne denimo na Bavarskem oziroma v Münchnu: tu kuhanemu in narezanemu krompirju običajno dodajo sol, kis in olje ter dodatke po izbiri – poleti denimo na tanko narezane kumarice, lahko tudi redkvice ali kakšna zelišča.