Recepti za najbolj priljubljene sendviče

V časih, ko se cene modernih in z izbranimi dodatki dopolnjenih sendvičev že nesramno bližajo desetim evrom, smo se ozrli k tej priljubljeni jedi. Našli smo okuse, v katere se lahko zaljubiš na prvi ugriz: prvi sendvič označujejo tri črke, potem so tu še priljubljeni okusi iz pariških bistrojev ter bližnjevzhodni sendvič, ki ga TasteAtlas uvršča v sam svetovni vrh.

Tri črke

Sendviči BLT so si že utrli pot tudi v posamezne slovenske lokale, te tri črke pa izhajajo iz angleščine in pomenijo slanino (bacon), solato (lettuce) in paradižnik (tomato). Ti sendviči so največkrat narejeni tako, da najprej hrustljavo zapečemo slanino, mnogokrat pa prerezan kruh namažemo z majonezo ali podobnim namazom, ki v jed prinese še kanček kremoznosti. BLT je drugi najbolj priljubljen sendvič v Ameriki. Na prvem mestu je, nekoliko presenetljivo, sendvič s stopljenim sirom, ki ga pripravimo tako, da med dva kosa kruha stisnemo sir, potem pa vse skupaj zapečemo. Na kruhu se naredi mamljiva skorjica, sir pa se krasno stopi, tako da dobimo mamljivo kombinacijo, ki se ji je le stežka upreti.

Kot v pariških bistrojih

Če ste bili kdaj v Parizu in ste vstopili v kak bistro, sta vam v spominu zagotovo ostali imeni dveh gosposkih sendvičev. Prvi je croque monsieur (v dobesednem prevodu: hrustljavi gospod) in croque madame (torej: hrustljava gospa). Oba pripravijo tako, da med dva kosa kruha razporedijo kuhano šunko in sir, nato sendvič z obeh strani do hrustljavega popečejo na maslu. Na že popečenega dodajo nariban sir in ga pod žarom pečejo še toliko časa, da se ta atraktivno raztopi. Tako nastane croque monsieur, na croque madame pa je treba dodati še damski klobuček, torej ocvrto jajce.

Pa vendar ne en ne drug ne velja za najbolj priljubljenega v Parizu, kjer prvo mesto pripada preprostemu sendviču jambon beurre. Ime označuje kombinacijo šunke in masla, ki je razporejena v prerezano francosko štruco.

Naj na svetu

In kateri sendvič naj bi bil najboljši na svetu? Če sklepamo po kulinaričnem portalu TasteAtlas, je to šavorma, ki je značilna za bližnjevzhodno kulinariko. »Šavorme so dopolnjene z jagnječjim, puranjim, piščančjim ali govejim mesom, lahko zajemajo tudi mešanico omenjenih mesnih okusov, ki se ure in ure počasi pečejo v lastni maščobi. Bistvo okusov pa se skriva v marinadi,« so zapisali na omenjenem portalu, ki popisuje tradicionalne in v posameznih delih sveta izredno priljubljene okuse.

Sesekljani

Preverili smo tudi, ali je viralen italijanski sendvič, ki navdušuje množice na tiktoku, res tako dober in ga pripravili v še bolj zapeljivi različici.