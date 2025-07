Recept za puhaste miške iz bučk, ki se stopijo v ustih

Takrat nastopi čas za recept, ki nas vedno znova reši in razveseli – rahle miške iz bučk, ki so zunaj hrustljave, znotraj pa čudovito mehke in dišeče. Da ne bodo vedno slane, smo tokrat poskrbeli za presenečenje: v tej različici sladice nam bučke pomagajo ustvariti vlažno, mehko strukturo, okus pa je nevtralen, zato se lepo zlije z vaniljo, limonovo lupinico in ščepcem sladkorja. Če pa vam bolj diši klasična izpeljava, v kateri se skrivajo tudi sir, peteršilj in zdrob, kliknite na recept spodaj.

Potrebujemo

250 g naribanih bučk (brez lupine, dobro ožetih)

2 jajci

2 žlici sladkorja

1 vaniljev sladkor

1/2 čajne žličke cimeta (po želji)

naribana lupinica 1 bio limone

200 g gladke moke

1 pecilni prašek

ščepec soli

olje za cvrtje

sladkor v prahu za posip

Priprava

Bučke naribamo, posolimo in pustimo stati 10 minut. Nato jih dobro ožamemo – res dobro! Čim manj tekočine pomeni boljše miške. V večji skledi zmešamo jajci, sladkor, vaniljev sladkor, cimet in limonino lupinico. Dodamo ožete bučke. Dodamo suhe sestavine. Vmešamo moko s pecilnim praškom in vse skupaj na hitro premešamo. Masa naj bo gosta, a ne preveč suha – po potrebi dodamo še žlico mleka ali malo moke. V ponvi segrejemo olje (naj bo dovolj globoko). Z dvema žličkama oblikujemo miške in jih zlato rjavo ocvremo na srednji temperaturi – približno 2–3 minute na vsaki strani. Miške poberemo na kuhinjsko brisačo, da vpije odvečno maščobo. Po želji jih posujemo s sladkorjem v prahu in postrežemo tople.