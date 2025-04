Recept za najbolj sočno potratno potico

Potratna potica se je razvila kot sodobnejša, še bolj razkošna različica klasične slovenske potice. Priljubljena je postala v 20. stoletju, ko so ljudje začeli eksperimentirati z različnimi okusi in teksturami. Njeno ime izhaja iz besede »potraten«, kar pomeni razkošen ali bogat. Ime poudarja, da je potica narejena iz dragocenejših sestavin in je postala simbol razkošja in slavja.

Sestavljena je iz dveh vrst biskvitnega testa (vaniljevo in čokoladno) ter dveh vrst nadeva (orehov in skutin), vse skupaj pa obdaja še kvašeno testo. Je impresivnega videza (plasti dajejo čudovit prerez), sočna in ima več različic: lešnikov ali mandljev nadev, skuta z rozinami in pehtranom, čokoladni nadev.

Tako smo se je lotili na naši kuharski delavnici.

...

...

...

Sestavine

Za pekač, ki meri 20 x 30 cm in 8 cm globine.

Vaniljev biskvit (sestavine za 2 plasti biskvita, pečen v velikem pekaču od pečice)

4 velika ali 6 manjših jajc

120 g sladkorja

120 g gladke moke

žlička pecilnega praška

žlička tekoče vanilje

Čokoladni biskvit

2 veliki ali 3 manjša jajca

60 g sladkorja

60 g gladke moke

žlica kakava

žlička pecilnega praška

žlička tekoče vanilje

Kvašeno testo

300 g gladke moke

130 ml mleka (mlačnega)

4 g suhega ali 20 g svežega kvasa

2 rumenjaka

50 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

lupina 1 limone (nastrgana)

½ žlice ruma

60 g masla

ščepec soli

Orehov nadev

400 g orehov (mletih)

120 ml mleka

100 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

ščep limonove lupine (nastrgane)

1 do 2 žlici ruma

ščep soli

1 jajce

3 do 4 žlice kisle smetane

Skutin nadev

500 g skute

2 žlici kisle smetane

4 žlice sladkorja

1 vaniljev sladkor

lupina limone (nastrgana)

1 rumenjak

drobtine po potrebi

Priprava

Pečico segrejemo na 175 stopinj.

Vaniljev biskvit

Pripravimo vaniljev biskvit: velik pekač od pečice obložimo s papirjem za peko ter pripravimo biskvit. V mešalniku dobro zmešamo jajca, sladkor in vaniljev sladkor, da dobimo svetlo puhasto kremo (približno 10 minut). Dodamo presejano moko s pecilnim praškom in dobro premešamo. Biskvitno maso nalijemo v pripravljen pekač ter pečemo okoli 15 minut oziroma preverimo z leseno palčko. Pečen biskvit predenemo na rešetko, da se malce ohladi, nato ga obrnemo in previdno odstranimo papir za peko.

...

Čokoladni biskvit

Pekač, v katerem bomo sestavljali in pekli potratno potico, obložimo s papirjem za peko ter pripravimo biskvit. V mešalniku dobro zmešamo jajca, sladkor in vaniljev sladkor, da dobimo svetlo puhasto kremo (približno 10 minut). Dodamo presejano moko s pecilnim praškom ter kakavom in dobro premešamo. Biskvitno maso nalijemo v pripravljen pekač ter pečemo okoli 15 minut oziroma preverimo z leseno palčko. Pečen biskvit predenemo na rešetko, da se malce ohladi, nato ga obrnemo in previdno odstranimo papir za peko.

Kvašeno testo

V skodelico nadrobimo kvas, primešamo malo moke, sladkorja in toliko mlačnega mleka, da dobimo gosto tekočo maso. Kvasec pustimo, da dvojno naraste. Moko presejemo v skledo. Rumenjaka razžvrkljamo in jima dodamo preostali sladkor, dišave in sol. V preostalem mlačnem mleku raztopimo maslo, ga prilijemo k rumenjakoma in dobro premešamo. K moki prilijemo kvasec in premešamo. Nato dodamo jajčno mešanico in vse skupaj umešamo. Testo z rokami na hitro zgnetemo v gladko kepo, ki se loči od posode. Biti mora prožno. Posodo pokrijemo in pustimo, da testo vzhaja na dvojno prostornino (približno 45 minut).

...

Orehov nadev

Mlete orehe, sladkor, vaniljev sladkor in sol prelijemo z vročim mlekom, premešamo in pustimo, da se zmes ohladi. Dodamo nastrgano limonovo lupino, rum, razžvrkljano jajce ter smetano. Dobro premešamo, da dobimo lepo mazljiv nadev. Če je nadev pregost, lahko dodamo še malo kisle smetane.

Nadev iz skute

Zmešamo skuto, kislo smetano, rumenjak, sladkor, vaniljev sladkor ter nastrgano limonovo lupino. Če je nadev preredek, mu primešamo še nekaj piškotnih drobtin, da dobimo lepo mazljiv nadev.

...

Sestavljanje potice

Pred sestavljanjem potice oblikujemo oziroma izrežemo 2 vaniljeva biskvita v velikosti pekača, v katerem bomo pekli potratno potico (na vaniljev biskvit položimo čokoladnega in ga z nožem obrežemo, tako naredimo še z drugim vaniljevim biskvitom). Sestavljanje potice; vzhajano testo na rahlo pomokani delovni površini enakomerno razvaljamo na nekaj mm debeline in na dvakratno velikost pekača, v katerem bomo pekli potico, kar je v mojem primeru 40 x 60 cm. Pekač, v katerem bomo sestavljali potico, dobro premažemo z maslom, nato pa razvaljano kvašeno testo predenemo čez pekač, ga nežno potisnemo po pekaču tako, da testo na eni strani pekača gleda samo malo čez rob pekača, drugo daljšo stran pa bomo kasneje potegnili čez zloženko. Nato kvašeno testo premažemo s polovico orehovega nadeva in ga lepo enakomerno pogladimo. Nanj položimo plast vaniljevega biskvita. Premažemo s prvo polovico skutinega nadeva in ga lepo enakomerno pogladimo. Dodamo plast čokoladnega biskvita. Premažemo ga z drugo polovico skutinega nadeva in ga lepo enakomerno pogladimo. Nato dodamo še drugo plast vaniljevega biskvita. Premažemo ga z drugo polovico orehovega nadeva in ga lepo enakomerno pogladimo. Nato zloženko po vrhu z roko nežno potisnemo oziroma poravnamo ter prekrijemo s preostalo (daljšo) polovico kvašenega testa, odvečno testo ob robu pekača porežemo. Konce testa stisnemo skupaj in potisnemo globoko v pekač ter potico z vseh strani dobro »prešpikamo« (»špikamo« do dna pekača).

Peka in ohlajanje

Tako pripravljeno potico pečemo na spodnji rešetki pečice približno 45 minut. Po pol ure peke, ko je potica že lepe zlatorjave barve, jo pokrijemo z alufolijo za živila, da se nam po vrhu preveč ne zapeče. Pečeno potico vzamemo iz pečice in jo še pol ure pustimo v pekaču, nato pa jo damo iz pekača, obrnemo in pokrijemo s kuhinjsko krpo (oprano brez detergenta), da vpije vlago. Pokrijemo jo s pekačem in pustimo, da se v celoti ohladi.

