Recept za lovorjev sirup: proti kašlju in pika na i marsikateri jedi (VIDEO)

Lovor (Laurus nobilis) je vednozeleno grmičasto drevo, ki spada v družino lovorovk (Lauraceae). V tej veliki družini je edini, ki je nestrupen, užiten in celo zdravilen.

Zgodba lovorja sega daleč nazaj do starih Grkov in Rimljanov, kjer je imel status svetega drevesa in je bil simbol modrosti in slave. Uporabljali so ga kot zdravilo, začimbo, okras, zaščito. Lovor je bil rastlina boga Apolona, in kadar je govor o njem, je vedno mimogrede omenjen tudi lovor. Na starih kovancih, denimo, je Apolon upodobljen z lovorjevim vencem na glavi. Danes lovorjev venec na glavi vidimo le v kakšnem oglasu, se pa zato ohranja njegova uporaba v vseh kuhinjah sveta. Kot začimba se poda tako k slanim kot sladkim jedem.

Nabiramo zrele liste

Vendar lovor ponuja veliko več kot le dober okus, saj eterična olja in grenčine, ki jih vsebuje, ugodno vplivajo na delovanje prebavil, spodbujajo apetit, pomirjajo duha in kašelj. Nabiramo in uporabljamo vedno le zrele, do konca razvite liste (jesenski čas), jih posušimo in pazljivo shranimo. S sušenjem postajajo manj grenki, manj ostri in pekoči, še bolj pa se čuti aroma, zato so tudi bolj priporočljivi za uporabo v kulinariki, vendar to aromo razmeroma hitro izgubljajo in s tem tudi vrednost in kakovost, zato naj bodo zaloge majhne in raje trgajmo sproti, saj so listi zeleni vso zimo.

Za kulinariko in domačo lekarno

S pomočjo listov, dodanih v jedi, se naša črevesna sluznica čisti sama, kar je lepo priporočilo za intenzivnejšo uporabo. Primerni so tudi za čaj v obliki poparka, učinkoviti so pri nespečnosti in težavah z mesečnim perilom.

Iz listov pridobivajo eterično olje. S stiskanjem zrelih plodov pa se pridobiva bolj cenjeno zdravilno lovorjevo olje. To se uporablja zunanje za boljšo prekrvitev, kot razkužilo, za mehčanje raznih bul, tvorov, za masažo, blaži bolečine pri revmatičnem obolenju, pomirja vzdraženo in obolelo kožo, deluje proti bolečim mišicam. Toda lovorjevo olje nikakor ni za uživanje! Lovorjevi plodovi so v začetku zelene barve in z zorenjem postanejo črni in bleščeči. So užitni, vendar jih je treba prej obvezno posušiti. Redko jih uporabljamo, saj nimajo tako širokega spektra delovanja kot listi, za težave, kot je diareja, pa je na voljo veliko drugih, bolj dostopnih naravnih pomoči.

Ker smo v obdobju, ko so viroze in kašelj del vsakdana, bo danes morda prišel prav recept za pripravo lovorjevega sirupa, ki je poleg tega, da učinkuje na dihala in pomirja še tako močan kašelj, tudi prava poslastica. Dvomite, da je lovor dobra kombinacija s sladkorjem? Sem že nekajkrat preizkusila in vam zagotavljam, da je to začimbnica, ki že v majhni količini poudari okus jedi, v kateri jo uporabimo. Dobro se ujame z mlečnimi in jajčnimi jedmi, kot so rižev narastek, puding, razne kreme, najpreprosteje pa ga skuhamo v skodelici mleka in osladimo z medom. Kuharji bi verjetno kaj hitro našli kombinacijo jedi, ki bi ji lovorjev sirup dal piko na i.

Lovorjev sirup (recept)

25 do 30 zrelih listov lovorja

500 ml vode

250 g sladkorja

Priprava

Lovorjeve liste damo v hladno vodo in pustimo, da zavre. Ogenj ugasnemo, posodo pokrijemo in počakamo 15 minut. Nato lovorjev čaj precedimo, dodamo sladkor ter na hitro skuhamo sirup. Sirup nalijemo v stekleno posodo in shranimo.

Nasvet: Pri težavah s kašljem zaužijemo trikrat na dan po žličko sirupa.