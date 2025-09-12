Recept za bučno juho – skrivnost, zakaj nas vsako jesen očara znova in znova

V tem prispevku boste izvedeli:

zakaj juha sproža nostalgijo in prijetne občutke,

kako in kdaj je prišla bučna juha v Slovenijo,

najboljši recept za kremno, domačo bučno juho, ki vedno uspe.

Psihologija hrane

Raziskave kažejo, da hrana sproža nostalgijo in posledično izboljša razpoloženje, poveča samozavest ter občutek povezanosti. To pomeni, da lahko vsaka žlica dobre domače juhe prebudi spomine na otroštvo, jesenske počitnice ali babičino kuhinjo.

Znanstveniki ta pojav imenujejo »učinek Prousta« – vonj in okus sta med najmočnejšimi sprožilci osebnih spominov. Ko zavohamo denimo kos prekajene šunke, se v nas prebudijo spomini na ljudi, spomini na kraje in občutki iz preteklosti, povezani pa so z veliko nočjo.

...

Učinek jesenskih začimb

Podoben pojav poznajo tudi v ZDA, kjer je izjemno priljubljena kava z bučo in začimbami (pumpkin spice latte) in mešanice začimb s tem okusom. V poskusu raziskave z naslovom Spices in a Product Affect Emotions so ljudje okušali prigrizke z različnimi mešanicami prav teh začimb, ki vključujejo cimet, klinčke, muškatni orešček in kurkumo, ter poročali, da so se ob bolj začinjenih različicah počutili bolj zadovoljni, prijetno pomirjeni in bolj doma. Pravzaprav so opisovali občutke topline, ki jih običajno povezujemo z jesenjo, prazniki in udobnim kotičkom domače kuhinje. To pomeni, da jesenske začimbe niso zgolj dišeči dodatek, temveč imajo moč, da v nas sprožijo čustveni odziv – nekaj med nostalgijo, občutkom varnosti in veseljem.

Tudi naša bučna juha pogosto zasije šele, ko jo posujemo z muškatnim oreščkom ali dodamo pražena bučna semena. Naenkrat je kuhinja toplejša, dom bolj domač – in ravno v tem je njen čar. A koliko je prav ta jed iz oranžne plodovke v resnici zakoreninjena v nas?

Bučna juha v Sloveniji: mlada tradicija s starimi spomini

Čeprav se zdi, da je bučna juha pri nas od nekdaj, je v resnici precej mlada. Buče so v Evropo prišle v 16. stoletju, a Slovenci smo jih dolgo uporabljali predvsem za peko in bučno olje.

V znameniti slovenski kuharici Felicite Kalinšek iz 19. stoletja bučne juhe sploh ne najdemo. Tam so buče omenjene v drugih oblikah: pečene, v testu, kot priloga. Pojavila se je šele v drugi polovici 20. stoletja, ko so k nam prišle kremne juhe iz francoske in avstrijske kuhinje. Na menijih restavracij se pogosteje pojavljajo od 70. let dalje, v gospodinjstvih pa se je razširila v zadnjih desetletjih 20. stoletja, na kar kažejo kuharice in časopisi tistega časa.

Danes jo doživljamo kot nekaj povsem tradicionalnega, sploh v vzhodnem delu Slovenije – dokaz, kako hitro lahko jed postane del kolektivnega spomina. In prav zato bučna juha ni le hrana, temveč vse bolj tudi zgodba o nostalgiji.

Zakaj nas juhe pomirjajo

Raziskave so pokazale, da jedi, ki jih povezujemo z otroštvom in domačnostjo, zmanjšujejo občutek osamljenosti, ker nas spomnijo na lepe odnose in ljubezen, ki smo jo prejeli. V tujini je bila v raziskave vključena piščančja juha – pri nas pa imajo zagotovo tako veliko moč goveja juha, ajmoht, fižolovka in ričet, vedno bolj tudi – to si zdaj upamo trditi – bučna juha: topla, kremna in postavljena na mizo s kosom kruha.

...

Naš najboljši recept

buča hokaido

velika čebula

za dve žlici masla ali slanega masla

sol, poper

po 1/2 žličke kurkume in dimljene paprike, po okusu naribanega muškatnega oreščka

Za serviranje

kisla smetana ali zrnati sir

Priprava

Bučo operemo, odrežemo konce, prepolovimo in odstranimo semenje, nato razrežemo na krhlje. Na rešetko damo peki papir, nanj razporedimo krhlje buče in potisnemo v pečico, segreto na 200 stopinj. Peka traja okvirno pol ure, če imamo drugačno sorto buče, pečemo, dokler se popolnoma ne zmehča in ob robovih karamelizira. Vzamemo iz pečice. Nasekljamo čebulo, v večjem loncu segrevamo maslo in na njem pražimo čebulo, da se zmehča in postekleni. Dodamo pečene kose buče, premešamo in malo potlačimo, potem vse skupaj dušimo na močnem ognju: naš cilj je, da se nekaj buče prime na dno posode v skorjico, ne sme pa se seveda zažgati. Segrejemo 2,5 litra vode; vrelo dolijemo k bučni kaši v loncu (a ne vse naenkrat, mogoče je boste rabili manj, saj je bila vaša buča manjša), postrgamo skorjico z dna, solimo, popramo, dodamo kurkumo in dimljeno papriko, nato s paličnim mešalnikom pretlačimo v gladko kremno juho.

Namig: Ljubitelji močnejšega okusa lahko dodajo v juho dve jušni kocki in kuhljajo še tako dolgo, da se razpustita, ali uporabijo domačo jušno osnovo.