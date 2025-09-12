ODPRTA KUHINJA

Recept za bučno juho – skrivnost, zakaj nas vsako jesen očara znova in znova

Juhe so v naših kuhinjah simbol jeseni: so topla jed, ki nas spomni na otroštvo in dom. Kakšno mesto pa ima med njimi bučna juha?
Fotografija: Najboljša bučna juha je tista, ki jo skuhamo doma. FOTO: JulieAlexK/Getty Images
Odpri galerijo
Najboljša bučna juha je tista, ki jo skuhamo doma. FOTO: JulieAlexK/Getty Images

M. D.
12.09.2025 ob 09:25
M. D.
12.09.2025 ob 09:25

V tem prispevku boste izvedeli:

  • zakaj juha sproža nostalgijo in prijetne občutke,
  • kako in kdaj je prišla bučna juha v Slovenijo,
  • najboljši recept za kremno, domačo bučno juho, ki vedno uspe.

Psihologija hrane

Raziskave kažejo, da hrana sproža nostalgijo in posledično izboljša razpoloženje, poveča samozavest ter občutek povezanosti. To pomeni, da lahko vsaka žlica dobre domače juhe prebudi spomine na otroštvo, jesenske počitnice ali babičino kuhinjo.

Znanstveniki ta pojav imenujejo »učinek Prousta« – vonj in okus sta med najmočnejšimi sprožilci osebnih spominov. Ko zavohamo denimo kos prekajene šunke, se v nas prebudijo spomini na ljudi, spomini na kraje in občutki iz preteklosti, povezani pa so z veliko nočjo.

...
...

Učinek jesenskih začimb

Podoben pojav poznajo tudi v ZDA, kjer je izjemno priljubljena kava z bučo in začimbami (pumpkin spice latte) in mešanice začimb s tem okusom. V poskusu raziskave z naslovom Spices in a Product Affect Emotions so ljudje okušali prigrizke z različnimi mešanicami prav teh začimb, ki vključujejo cimet, klinčke, muškatni orešček in kurkumo, ter poročali, da so se ob bolj začinjenih različicah počutili bolj zadovoljni, prijetno pomirjeni in bolj doma. Pravzaprav so opisovali občutke topline, ki jih običajno povezujemo z jesenjo, prazniki in udobnim kotičkom domače kuhinje. To pomeni, da jesenske začimbe niso zgolj dišeči dodatek, temveč imajo moč, da v nas sprožijo čustveni odziv – nekaj med nostalgijo, občutkom varnosti in veseljem.

Tudi naša bučna juha pogosto zasije šele, ko jo posujemo z muškatnim oreščkom ali dodamo pražena bučna semena. Naenkrat je kuhinja toplejša, dom bolj domač – in ravno v tem je njen čar. A koliko je prav ta jed iz oranžne plodovke v resnici zakoreninjena v nas?

Bučna juha v Sloveniji: mlada tradicija s starimi spomini

Čeprav se zdi, da je bučna juha pri nas od nekdaj, je v resnici precej mlada. Buče so v Evropo prišle v 16. stoletju, a Slovenci smo jih dolgo uporabljali predvsem za peko in bučno olje.

V znameniti slovenski kuharici Felicite Kalinšek iz 19. stoletja bučne juhe sploh ne najdemo. Tam so buče omenjene v drugih oblikah: pečene, v testu, kot priloga. Pojavila se je šele v drugi polovici 20. stoletja, ko so k nam prišle kremne juhe iz francoske in avstrijske kuhinje. Na menijih restavracij se pogosteje pojavljajo od 70. let dalje, v gospodinjstvih pa se je razširila v zadnjih desetletjih 20. stoletja, na kar kažejo kuharice in časopisi tistega časa.

Danes jo doživljamo kot nekaj povsem tradicionalnega, sploh v vzhodnem delu Slovenije – dokaz, kako hitro lahko jed postane del kolektivnega spomina. In prav zato bučna juha ni le hrana, temveč vse bolj tudi zgodba o nostalgiji.

Zakaj nas juhe pomirjajo

Raziskave so pokazale, da jedi, ki jih povezujemo z otroštvom in domačnostjo, zmanjšujejo občutek osamljenosti, ker nas spomnijo na lepe odnose in ljubezen, ki smo jo prejeli. V tujini je bila v raziskave vključena piščančja juha – pri nas pa imajo zagotovo tako veliko moč goveja juha, ajmoht, fižolovka in ričet, vedno bolj tudi – to si zdaj upamo trditi – bučna juha: topla, kremna in postavljena na mizo s kosom kruha.

...
...

Naš najboljši recept

  • buča hokaido
  • velika čebula
  • za dve žlici masla ali slanega masla
  • sol, poper
  • po 1/2 žličke kurkume in dimljene paprike, po okusu naribanega muškatnega oreščka

Za serviranje

  • kisla smetana ali zrnati sir

Priprava

  1. Bučo operemo, odrežemo konce, prepolovimo in odstranimo semenje, nato razrežemo na krhlje.
  2. Na rešetko damo peki papir, nanj razporedimo krhlje buče in potisnemo v pečico, segreto na 200 stopinj.
  3. Peka traja okvirno pol ure, če imamo drugačno sorto buče, pečemo, dokler se popolnoma ne zmehča in ob robovih karamelizira. Vzamemo iz pečice.
  4. Nasekljamo čebulo, v večjem loncu segrevamo maslo in na njem pražimo čebulo, da se zmehča in postekleni. Dodamo pečene kose buče, premešamo in malo potlačimo, potem vse skupaj dušimo na močnem ognju: naš cilj je, da se nekaj buče prime na dno posode v skorjico, ne sme pa se seveda zažgati.
  5. Segrejemo 2,5 litra vode; vrelo dolijemo k bučni kaši v loncu (a ne vse naenkrat, mogoče je boste rabili manj, saj je bila vaša buča manjša), postrgamo skorjico z dna, solimo, popramo, dodamo kurkumo in dimljeno papriko, nato s paličnim mešalnikom pretlačimo v gladko kremno juho.

Namig: Ljubitelji močnejšega okusa lahko dodajo v juho dve jušni kocki in kuhljajo še tako dolgo, da se razpustita, ali uporabijo domačo jušno osnovo. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

juhe in enolončnice buča bučna juha

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.