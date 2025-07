Recept: Veganska limonina pena z akvafabo

Kaj je akvafaba?

Akvafaba je tekočina v pločevinki čičerike – torej tisto, kar pogosto odlijemo in zavržemo. A prav ta tekočina skriva neverjetno moč: ob stepanju se obnaša skoraj enako kot beljak! Postane puhasta, a hkrati kompaktna in se odlično obnese v sladicah, kot so pene, kreme, biskviti, ali celo pri pripravi veganske majoneze. Je popoln rastlinski nadomestek za jajca, saj je brez živalskih sestavin, popolnoma naravna in še brez okusa po stročnicah.

