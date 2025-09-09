Rebrast jabolčni štrudelj, za katerega sploh ne potrebujemo pekača

Z vami smo podelili že nešteto receptov za jabolčni štrudelj, pekli smo ga celo na kuharskih delavnicah, običajno pa vas v povezavi s to sladico najbolj pesti vprašanje vlečenega testa. No, tokrat se s tem podvigom res ne boste obremenjevali, saj je pred vami recept za takrat, ko si želite jabolčni zavitek brez kompliciranja.

Ker je vse skupaj tako preprosto, je smiselno opozoriti, da se je za dober okus smiselno potruditi z izbiro jabolk: spomnimo naj, da med štrudelj mojstri velja, da so najboljše kisle sorte, kot so topaz, idared in majda, ki je najbolj kisla. Na kuharskih delavnicah smo ugotavljali, da se čudovito obnese kombinacija kislih in sladkih sort. Nič pa ne bo narobe, če uporabimo sladke sorte, kot je zlati delišes, ki ima izjemno privlačno aromo, da dosežemo želeno kislost, pa dodamo kanček citronke.

Sestavine

2 zavitka razvaljanega listnatega testa (po 275 g)

2–3 večja kiselkasta jabolka

cimet

rjavi sladkor (oboje po okusu)

limona

Priprava

Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija. Jabolka olupimo, jim odstranimo peščišča in jih narežemo na tanjše krhlje. Iz pečice vzamemo rešetko, razvijemo prvo listnato testo in ga, s papirjem vred, postavimo na rešetko. S prsti oblikujemo utorčke, ki tečejo med palčkami rešetke. V te utorčke, ki so ravno prave oblike, razporedimo jabolčne krhlje, z ožjo stranico navzdol. Pokapamo z limonovim sokom, posujemo z dvema žlicama sladkorja in kar bogato tudi s cimetom. Na to poveznemo drugo plast listnatega testa in odstranimo papir, ki se ga drži. Znova posujemo s sladkorjem in postavimo v ogreto pečico. Pečemo, dokler zgornja plast ne dobi privlačne barve, sladkor pa karamelizira.

Namig: Seveda bi enak okus dobili, če bi pekli na pekaču in v kaki drugi obliki: pri kombinaciji listnatega testa in jabolk revolucije ni mogoče pričakovati. Gre pač za to, da poskusimo nekaj novega.

Recept sta preverili Neli Selan in Lea Sterle, Kult 316.