ODPRTA KUHINJA

Rebrast jabolčni štrudelj, za katerega sploh ne potrebujemo pekača

Brez pekača in brez frke. Tule je kavelj samo v zabavni pripravi, da ni vedno enako.
Fotografija: Rebrast jabolčni štrudelj FOTO: Črt Piksi
Odpri galerijo
Rebrast jabolčni štrudelj FOTO: Črt Piksi

Odprta kuhinja
09.09.2025 ob 11:30
Odprta kuhinja
09.09.2025 ob 11:30

Poslušajte

Čas branja: 2:30 min.

Z vami smo podelili že nešteto receptov za jabolčni štrudelj, pekli smo ga celo na kuharskih delavnicah, običajno pa vas v povezavi s to sladico najbolj pesti vprašanje vlečenega testa. No, tokrat se s tem podvigom res ne boste obremenjevali, saj je pred vami recept za takrat, ko si želite jabolčni zavitek brez kompliciranja. 

Ker je vse skupaj tako preprosto, je smiselno opozoriti, da se je za dober okus smiselno potruditi z izbiro jabolk: spomnimo naj, da med štrudelj mojstri velja, da so najboljše kisle sorte, kot so topaz, idared in majda, ki je najbolj kisla. Na kuharskih delavnicah smo ugotavljali, da se čudovito obnese kombinacija kislih in sladkih sort. Nič pa ne bo narobe, če uporabimo sladke sorte, kot je zlati delišes, ki ima izjemno privlačno aromo, da dosežemo želeno kislost, pa dodamo kanček citronke.

Sestavine

  • 2 zavitka razvaljanega listnatega testa (po 275 g)
  • 2–3 večja kiselkasta jabolka
  • cimet
  • rjavi sladkor (oboje po okusu)
  • limona

Priprava

  1. Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija.
  2. Jabolka olupimo, jim odstranimo peščišča in jih narežemo na tanjše krhlje.
  3. Iz pečice vzamemo rešetko, razvijemo prvo listnato testo in ga, s papirjem vred, postavimo na rešetko. S prsti oblikujemo utorčke, ki tečejo med palčkami rešetke.
  4. V te utorčke, ki so ravno prave oblike, razporedimo jabolčne krhlje, z ožjo stranico navzdol.
  5. Pokapamo z limonovim sokom, posujemo z dvema žlicama sladkorja in kar bogato tudi s cimetom.
  6. Na to poveznemo drugo plast listnatega testa in odstranimo papir, ki se ga drži. Znova posujemo s sladkorjem in postavimo v ogreto pečico.
  7. Pečemo, dokler zgornja plast ne dobi privlačne barve, sladkor pa karamelizira.

Namig: Seveda bi enak okus dobili, če bi pekli na pekaču in v kaki drugi obliki: pri kombinaciji listnatega testa in jabolk revolucije ni mogoče pričakovati. Gre pač za to, da poskusimo nekaj novega.

Recept sta preverili Neli Selan in Lea Sterle, Kult 316.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

sladice jabolčni zavitek štrudelj jabolka vlečeno testo

Priporočamo

Gori rdeči alarm! Vremenoslovci in hidrologi svarijo pred nalivi in obsežnimi poplavami
Policija sporočila tragično vest, pogrešanega 31-letnika našli mrtvega
Šok za gledalce Dnevnika! Odhaja ena najbolj prepoznavnih voditeljic
Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Komentarji:

Priporočamo

Gori rdeči alarm! Vremenoslovci in hidrologi svarijo pred nalivi in obsežnimi poplavami
Policija sporočila tragično vest, pogrešanega 31-letnika našli mrtvega
Šok za gledalce Dnevnika! Odhaja ena najbolj prepoznavnih voditeljic
Hrvati se sprašujejo, kdo je Golobova vroča in 19 let mlajša žena

Izbrano za vas

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.