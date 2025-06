Prleška gibanica: božanska sladica, narejena po unikatnem postopku iz vlečenega testa

Katera jed je značilna za Ljutomer z okolico? Tam je doma kar veliko znanih okusov, med drugim prleška gibanica. Tudi nanjo se osredotočajo v Društvu Kelih, ki ga vodi Tjaša Kos, zato smo jo poklicali in izvedeli marsikaj zanimivega.

»Prleška gibanica je tradicionalna sladica iz Prlekije, ki po sestavinah deluje precej preprosto, priprava pa zahteva več spretnosti in izkušenj. V preteklosti so jo pogosto pripravljali kot glavno jed, sčasoma pa je s porastom blaginje postala sladica. Vedno je imela posebno mesto na mizah ob pomembnih dogodkih – ob prvih obhajilih, birmi, porokah in ob zaključkih del na kmetiji,« pravi Kosova in doda, da je ta jed, skupaj prleško tünko, danes eden najpomembnejših okusov Prlekije.

...

Ne predebelo, enakomerno

Kaj je pomembno, ko to jed pripravljamo? »Vlečeno testo mora biti voljno, da ga lahko lepo in enakomerno razvlečemo. Ne sme biti predebelo. Tudi skutni nadev mora biti enakomerno razporejen, ne sme ga biti preveč, da ne prevlada, a prav tako ne premalo, saj mora zagotoviti ravnovesje v okusu,« pojasnjuje Kosova.

Nato doda še te značilnosti: »Pomembna je višina prleške gibanice, ki naj bo med 1,5 in 2,5 centimetra. Poleg tega ne sme biti presladka. Okus mora ostati nežen in uravnotežen. Tradicionalno se prleška gibanica peče v okroglem lončenem pekaču, vendar je peka v takem pekaču nekoliko zahtevnejša kot v klasičnem. Zato moramo biti pozorni, da je gibanica dovolj in enakomerno pečena.« Morda še to: med 14. in 29. junijem bodo Dnevi prleške kulinarike. Letos se jim pridružuje 14 restavracij in turističnih kmetij, ki bodo ponudile jedilnike po enotni ceni 24 evrov, rdeča nit pa bo prleška gibanica – ta bo na jedilnikih vseh sodelujočih gostiln.

...

...

Prleška gibanica (recept)

Kot pravijo v Društvu Kelih, nas bo ta gibanica navdušila, posebno »če bo pečena v lončeni posodi in krušni peči«. Pripravimo jo po posebnem postopku, in sicer vlečeno testo razvlečemo čez namaščen pekač, da robovi segajo ravno toliko čezenj, da jih bomo zapognili na noter in ustvarili plasti testa, med katere je ujet slasten nadev.

Vlečeno testo

50 dag pšenične moke

1 žlica rastlinskega olja

1 žlica jabolčnega kisa

1 jajce

ščepec soli

mlačna voda po potrebi

Skutni nadev

1 kg polnomastne skute

3 žlice kristalnega sladkorja

ščepec soli

Smetanov poliv

do 1 l kisle smetane

3 jajca

Maščobni poliv

10 dag masla ali rastlinskega olja

Priprava

Za vlečeno testo moko presejemo, dodamo maščobo, kis, sol in jajce. Med gnetenjem prilivamo vodo. Gnetemo tako dolgo, da testo postane voljno. Testo namažemo z maščobo, pokrito naj počiva vsaj 30 minut. Medtem pripravimo nadev: skuti dodamo sladkor in sol ter premešamo. Cela jajca počasi razžvrkljamo s kislo smetano. Maslo stopimo. Izbrani pekač namažemo z maščobo. Pečico vključimo na 200 stopinj. Spočito testo razvaljamo in nekoliko razvlečemo, položimo prek pekača in ga razvlečemo po z moko potresenem prtu, da sega čez obod sklede toliko, kot je široka. Pustimo nekaj minut, da se osuši. Testo, ki sega čez pekač, razrežemo na 4 do 8 enako velikih delov (po navadi 6), tako da zareze segajo skoraj do dna pekača in ima prleška gibanica od 5 do 9 plasti vlečenega testa. Prvo plast premažemo z maščobnim polivom, nanjo razvlečemo naslednjo plast testa. Pazimo, da odvečni del testa ne visi čez rob pekača. Na drugo plast testa enakomerno posipamo skutni nadev, pokapamo s smetanovim in nato še maščobnim polivom. Čez pekač razvlečemo naslednji del testa, nanesemo skutni nadev ter smetanov in maščobni poliv. Tako ponavljamo do zadnje plasti. V notranjosti pekača enakomerno odstranimo odvečno testo in bogato namažemo s smetanovim polivom. Na več mestih prebodemo s tanko iglo. Pečemo približno 40 minut. Pečeno posujemo s sladkorjem v prahu.

Priporočamo še: Klasike z Yasko: šašlik, marinirano meso na nabodalu