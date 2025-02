Primož in Gaber Dolničar: oče in sin, ki kuhata na televiziji

Primož Dolničar ni novinec med televizijskimi kuharji: že pred leti je imel oddajo na nacionalki, je pa tudi prvi slovenski kuhar, ki je pripravljal oddajo na mreži 24Kitchen. Prek tega televizijskega kanala svoje recepte sicer delijo tudi svetovno znani kuharji, med njimi Gordon Ramsay, Jamie Oliver in Nigella Lawson. No, Dolničar se je na naše televizijske zaslone vrnil ravno te dni, saj se je na nacionalki začel nov niz nedeljskih kuharskih oddaj Okusi 2 generacij, v kateri jedi pripravlja v družbi najstniškega sina Gabra. Usklajenemu tandemu smo zastavili nekaj vprašanj.

Začelo se je s sušijem

Kot je opaziti že med hitrim ogledom oddaj, med očetom in sinom vlada neka posebna, spoštljiva in umirjena energija, kar je verjetno tudi zato, ker že nekaj časa kuhata skupaj. Primož Dolničar nam je na vprašanje, kdaj je začel sina vključevati v kuharske opravke, povedal: »Natanko se ne spomnim, pred koliko leti sva začela skupaj brkljati po kuhinji, vem pa, da sva največkrat skupaj pripravljala suši, ki ga Gaber obožuje. Najprej je mešal riž, potem pa je zelo hitro začel rezati; zelenjavo in kmalu tudi že ribe.«

O tem, kaj je najpomembnejše, če se kuharskih opravkov lotevamo ob pomoči najmlajših, pa je sogovornik pojasnil: »Najprej jih poučim o higieni in varnosti v kuhinji, potem pa jim kaj kmalu prisluhnem, saj so polni inovativnih idej in presenetljivo dobrih nasvetov.«

Morda še to: Dolničar je pred šestimi leti izdal kuharsko knjigo z naslovom Z vrta na mizo, v preteklosti pa je za Bežigradom vodil bar in ga pozneje razširil v bistro, za katerega je sam oblikoval in tudi izdelal leseno pohištvo. Mizarstvo je sicer poklic, ki vsestranskega ustvarjalca spremlja vrsto let, v zadnjem času pa se vse bolj intenzivno posveča tudi delu na kmetiji, kjer bo posnetih nekaj epizod nove serije kuharskih oddaj.

Očeta in sina v kuhinji spremlja nekaj sestavin, brez katerih ne gre – sol, oljčno olje, gomolj zelene in timijan so nepogrešljivi v vsaki epizodi. In katera je tista jed, ki jo pripravi sinu, da je najstnikov dan takoj lepši? »Medena svinjska rebrca zelo počasi pečena na žaru. Njami,« nam je eno svojih najljubših jedi opisal mladi Gaber Dolničar.

