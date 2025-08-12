Pridelovalec našemu bralcu razkril, kako v sekundi prepoznati dobro lubenico (brez vohanja, trkanja in ostalih čarovnij)

Lubenica in poletje – kombinacija, ki je bolj popolna kot morje in sončni zahod. A čeprav lubenice ljubimo vsi, smo se mnogi že znašli v situaciji, ko smo domov prinesli točno tisto, česar nismo želeli: vodeno in bledo lubenico, ki niti slučajno ni bila vredna hladilnega prostora, ki ga je zasedla.

V teh dneh nam je bralec Gaj razkril trik, ki ga je slišal naravnost od pridelovalca lubenic na Balkanu. In to ni tisti klasični »potrkaj, povohaj, poslušaj, ali poje« trik, ampak nekaj precej bolj anatomsko zanimivega.

Skrivnost je v »ritki« lubenice

Gaj je v svojem sporočilu zapisal:

»Pridelovalec lubenic na Balkanu mi je razkril, kako prepoznati dobro lubenico. Skrivnost se skriva v 'ritki' (luknji ali piki na spodnji strani lubenice). Manjša, kot je ritka, slajša je lubenica. Pri meni je to preverjeno.«

Torej – obrnite lubenico in poiščite okroglo brazgotino na spodnjem delu, kjer je bil cvet. Če je ta majhna in kompaktna, to pomeni, da je lubenica hitro in dobro zorela in ima bolj koncentriran sladkor. Če je »ritka« večja, pomeni, da je lubenica zorela dlje, a hkrati razvila več vode in manj intenziven okus.

Zakaj ta trik deluje?

Gre za to, kako rastlina cveti in kdaj je oplojena. Majhna cvetna brazgotina pogosto pomeni, da je bil sadež hitro oplojen in je več energije usmeril v razvoj ploda, ne pa v dolgo rast cvetnega dela. Posledično je sladkor bolj skoncentriran, kar pomeni, da je lubenica sočna in sladka. Prav takšna, kot jo imamo radi.

Obstajajo pa še drugi načini, kako izbrati popolno lubenico

Če želite še dodatno preveriti, ali je lubenica res vredna nakupa, lahko uporabite tudi te preverjene metode.

Rumena pega – lubenica, ki je imela dovolj časa, da dozori na polju, bo imela na eni strani večjo rumenkasto liso.

Temno zelena, mat barva – preveč svetle in bleščeče lubenice so pogosto manj zrele.

Enakomerni, izraziti pasovi – razlike med temnimi in svetlimi pasovi morajo biti jasne.

Teža – za svojo velikost mora biti lubenica težja, kot pričakujete – to pomeni, da je polna soka.

Kaj, če vseeno kupimo povprečno lubenico?

Če nas vse metode pustijo na cedilu in domov prinesemo povprečno ali rahlo vodeno lubenico, jo lahko rešimo tako, da jo narežemo in zamrznemo za smutije, zmešamo z limetinim sokom in listi mete in iz nje pripravimo osvežilno poletno pijačo ali pa jo pretlačimo in spremenimo v granito.