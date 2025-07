Presenetljiv razlog, zakaj je včasih bolje iti spat jezen na svojega partnerja

Kolikokrat smo vsi slišali, da v razmerju ne hodimo spat sprti s partnerjem, da naj spore razčistimo še isti večer? Po drugi strani pa vsak od nas pozna rek, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha.

Torej, bi se lahko pri reševanju sporov opirali tudi na tega?

Mnenja zakonskih terapevtov in strokovnjakov s področja psihologije so različna, a vsi se strinjajo, da eno pravilo ne more obveljati za vse.

Po mnenju ameriške klinične psihologinje dr. Samanthe Rodman Whiten, ki jo navaja CNN, imajo močno tendenco razreševanja sporov, še preden gredo spat, tisti, ki so odraščali v družini, kjer so se veliko prepirali. »Tem sploh ne pride na misel, da bi zadevo preprosto odložili in šli spat.« Pri drugih pa želja po umirjanju napetosti doma izhaja iz strahu, da bo čez noč še huje.

»Prepričani so, da lahko nerazrešena jeza čez noč postane še hujša in vodi v globlje zamere,« je za CNN pojasnila dr. Sabrina Romanoff, klinična psihologinja iz New Yorka. Slednja sklepa, da je v vsakem od nas močno zakoreninjeno, da je rešitev spora nujna za ohranjanje harmoničnega odnosa in preprečevanje večje čustvene oddaljenosti.

A takšna miselnost ni vedno koristna, pravi Romanoffova. Pozablja namreč na individualne potrebe posameznika, na perspektivo, iz katere gledamo na prepir in na nujnost počitka. »Nekritična uporaba tega pravila lahko dejansko škodi vašemu odnosu,« pravi ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.