Preprost trik, kako olupiti papriko brez packarije (preverili smo ga tudi mi)

S tem trikom si ne le olajšamo dela, ampak iz paprike izvabimo tudi dodaten okus.
Fotografija: Preverili smo načine, kako papriko olupimo brez posebnega truda. FOTO: stockbusters/Getty Images
Preverili smo načine, kako papriko olupimo brez posebnega truda. FOTO: stockbusters/Getty Images

Kaja Berlot
02.09.2025 ob 08:04
Paprika je ena tistih poletnih zvezdnic, ki jih vsi radi uporabljamo – v solatah, namazih, prilogah in omakah. Ampak roko na srce: njeno lupljenje zna biti prava mala nočna mora. V sezoni priprave toplih omak iz paprike smo na uredništvu preverili preproste trike, kako si olajšati delo in iz nje izvabiti še nekaj dodatnega okusa. 

1. S pečico: ko se paprika sleče kar sama

Najbolj preverjen in res enostaven način je peka v pečici. Kako?

Papriko operemo, osušimo in jo damo na pekač, obložen s papirjem za peko. Pečico segrejemo na približno 220 °C in papriko pečemo, dokler se kožica ne obarva rjavo-črno in se napihne. To navadno traja od 15 do 20 minut, odvisno od velikosti.

Ko je lepo ožgana z vseh strani, jo prestavimo v skledo in pokrijemo s krožnikom ali jo zapremo v vrečko. Para bo poskrbela, da se bo kožica zmehčala in odstopila od mesa. Nato jo po približno 10 minutah samo še olupimo. Olupek bomo slekli s tako lahkoto, kot bi še topel kruh namazali z maslom.

A pozor: če papriko pustimo predolgo v vrečki, se lahko preveč zmehča in postane vodena. Zato se pri tem držimo zlate sredine: v vrečki jo pustimo le nekaj minut, ravno toliko, da jo olupimo brez težav.

2. Trik z žarom ali štedilnikom

Če si želimo malce hitrejšega postopka, lahko papriko preprosto popečemo na žaru ali kar na plinskem štedilniku. Držimo jo nad plamenom (ali jo položimo na rešetko), dokler kožica ne počrni. Nato jo (enako kot pri pečici) zapremo v posodo ali vrečko in pozneje enostavno olupimo.

Ta metoda papriki doda poseben dimljen okus, ki ga v pečici težje dosežemo. Tak način je zato popoln za pripravo omak, ajvarja ali solat, kjer želimo papriko z malo več karakterja.

3. Če se nam res mudi

Obstaja še tretja možnost – blanširanje. Papriko na hitro (za 2 ali 3 minute) potopimo v vrelo vodo, nato pa takoj prestavimo v ledeno vodo. Lupina bo popokala in jo bomo lažje odstranili. Res je, da se paprika s tem postopkom malce zmehča, a za kakšne namaze ali juhe bo povsem v redu.

