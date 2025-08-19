Pred in po: prenova dnevne sobe, ki vas bo pustila brez besed

Bralka se je na nas obrnila z željo po prenovi dnevne sobe. Njene ključne zahteve so bile preproste, a zelo konkretne: potrebuje manjšo pisalno mizo za računalnik in masažni stol, ki se raztegne do dolžine dveh metrov. Poleg funkcionalnosti si želi bolj svetlih in umirjenih barv, saj trenutna podoba prostora ne ustreza več njenim željam in življenjskemu slogu.

Kakšno rešitev predlaga arhitektka, si poglejte na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.