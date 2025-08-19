DELOINDOM

Pred in po: prenova dnevne sobe, ki vas bo pustila brez besed

Arhitektka svetuje pri prenovi dnevne sobe: svetlejše barve, funkcionalna postavitev pohištva in sodoben videz za več udobja ter zračnost doma.
Fotografija: Predlagana tlorisna zasnova dnevne sobe je precejšnja sprememba v primerjavi z obstoječo. Foto Tjaša Justin
Odpri galerijo
Predlagana tlorisna zasnova dnevne sobe je precejšnja sprememba v primerjavi z obstoječo. Foto Tjaša Justin

Tjaša Justin, arhitektka, Akron
19.08.2025 ob 08:57
19.08.2025 ob 08:57
Tjaša Justin, arhitektka, Akron
19.08.2025 ob 08:57
19.08.2025 ob 08:57

Poslušajte

Čas branja: 0:47 min.

Bralka se je na nas obrnila z željo po prenovi dnevne sobe. Njene ključne zahteve so bile preproste, a zelo konkretne: potrebuje manjšo pisalno mizo za računalnik in masažni stol, ki se raztegne do dolžine dveh metrov. Poleg funkcionalnosti si želi bolj svetlih in umirjenih barv, saj trenutna podoba prostora ne ustreza več njenim željam in življenjskemu slogu.

 

Kakšno rešitev predlaga arhitektka, si poglejte na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nasvet arhitekta dnevna soba masažni stol pisalna miza sodobna dnevna soba

Priporočamo

Premium
Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: Mitja z milijoni pobegnil na rajski otok
Policija sporočila pretresljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrl moški
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)
Previdno na primorski avtocesti, pešec na vozišču!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: Mitja z milijoni pobegnil na rajski otok
Policija sporočila pretresljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrl moški
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)
Previdno na primorski avtocesti, pešec na vozišču!

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.