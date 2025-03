Pred 8. marcem: Verjetno niste niti pomislili, kaj se skriva v šopku rož

Pesticidi v šopkih – skrita nevarnost

Nedavne analize rezanega cvetja, opravljene v Franciji in na Švedskem, so pokazale šokantne rezultate, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. V vsakem testiranem šopku so našli pesticide, v nekaterih primerih celo do 46 različnih vrst kemikalij. Med njimi so bile snovi, ki veljajo za rakotvorne ali delujejo kot endokrini motilci. To pomeni, da lahko negativno vplivajo na hormonsko ravnovesje ljudi, še posebej tistih, ki s cvetjem delajo vsak dan.

