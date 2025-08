Pravljična čajanka na Barju: to pa je nekaj, kar morate ponoviti za nami

Prišlo nam je na uho, da ste vsi na dopustu, in pograbila nas je velika osamljenost. Da se je še nam kaj dogajalo, smo sami sebi priredili popoldansko čajanko: zvlekli mizo in stole na Ljubljansko barje, napekli, kot po katalogu, sladice, ki so za ta obred obvezne, skuhali močan črni čaj, kupili steklenico mehurčkov ... V tem samo enem popoldnevu smo ustvarili neverjetno veliko spominov, ki nas bodo greli v temačnih zimskih dneh.

Včasih je potrebno tako malo, da dan postane praznik. Bil je navaden torek, sončna luknja v dneh, polnih neviht. Ste opazili, kako je v takih trenutkih svet lepši? Barve bolj žive, sonce toplejše, nebo oprano na 90 stopinj. In prav na tak dan smo postavili svojo staro mizico na jaso blizu gradu Bistra. Vse je bilo čudovito: v ločju nedaleč stran se je pasla košuta in tršate bilke močvirskega rastja so šuštele v lahnem vetru, ki se je dvignil, ko je sonce utonilo za bližnji grič. To je bil popoldanski čaj, ki si ga je vredno zapomniti. Vam povemo, kaj se da na mizo, uradno, pri taki ceremoniji, če bi zamikala tudi vas?

...

...

Čaj z mlekom

Seveda smo se navdihovali pri Angležih, ki se tega lotevajo silno resno in tradicionalno. Če vas bodo počitniška pota ponesla na Otok, tam dobite čaj z malo ali veliko ceremonije. Prvega navadno imenujejo cream tea: to je pladenjček, na katerem bosta čajna kolačka, ki jih imenujejo scone. Eden je navadno z rozinami, drugi brez.

Recept, ki smo ga preizkusili mi, je po­enostavljen in dobro deluje: cilj je, da so kolački videti visoki, pri čemer se Angleži zanašajo na ogromne količine pecilnega praška, kar nam ni pogodu. Gre za gosto, bolj krhko testo, ki nujno potrebuje dodatke: marmeladka, zaželeno je, da je jagod­na, in clotted cream, po naše neke vrste pregreta smetana. To bi dobili, če bi na nizki temperaturi smetano greli na primer v pečici, kakih dvanajst ur. Ker sklepamo, da tega ne bo nihče naredil: pomagamo si s kremnim sirom, maslom ali creme fraiche. Čaj pride na mizo v individualnem čajniku.

...

...

Popoldanski čaj

Popoldanski čaj, afternoon tea, pa je nekaj drugega, pravzaprav že skoraj cel obrok. Pri njem vam na mizo postavijo pladenj v treh nadstropjih in ta so točno razdeljena.

...

1. Na najnižjem krožniku bo več vrst sendvičkov, skoraj vedno so tu kumarični in jajčni, navadno tudi z rakci in lososom. Teh ni težko narediti, uporabi se kar navaden toast. Angleška različica je brez robov, ki se jih obreže s hitrim in odločnim zamahom, mehki kruhek bo hitro zavzel enako obliko. Tu se tudi začne jesti, torej pri slanih prigrizkih.

...

2. Na srednjem krožniku so tudi ob popoldanskem čaju kolački scones, z marmelado in gosto smetano. To je drugi hod.

...

3. Na najvišjem pa se navadno razvrstijo različne drobne slaščice in pecivca – tu pa ni več zelo strogih zapovedi. Navadno najdemo biskvitno torto kraljice Viktorije, lahko s smetano in jagodami, kot jo strežejo na Wimbledonu. Mi smo si zaželeli tudi magdalenice, kultno pecivo, ki ga je na mizo zgodovine za vekomaj postavil pisatelj Marcel Proust. Vam priporočamo ta recept, ker je razmeroma preprost – ti ljubki biskvitki vedno naredijo vtis.

Na tem zadnjem krožniku pogosto najdemo tudi znameniti Battenbergov kolač z marcipanom, mi pa smo se odločili za svojo pot: mini tortice, ki bi jih lahko označili za petit four. Če ste kdaj delali ruske kape, se priprave ne boste prestrašili. Izberete lahko svoj najljubši biskvit in ga spečete v pravokotnem pekaču. Tega izrežete s kozarci za penino, nato pa okrogle spužvice prerežete še na pol ter namažete in obmažete s kremo. Mi smo imeli limonov biskvit, za kremo pa smo maskarpone posladkali in osvežili z nekaj žlicami metinega sirupa. Rob smo povaljali še v krokant in na vrh dodali žličko stopljene bele čokolade. Še cvetek mete za dekor in imenitne tortice so nared.

...

Mehurčki

Na koncu pa: popoldanski čaj nikoli ne mine brez kozarca mehurčkov. Tudi te smo imeli in povzročili so neverjetno radost, ko smo jih nesli, skupaj s sladkarijami in sendvički, še k turistom, ki so tam blizu parkirali svoje avtodome. Še košuta v ločju je dvignila glavo in opazovala, zakaj je nenadoma tak šunder ...

...