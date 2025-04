Prata malo drugače (VIDEO)

Če ste doma na Gorenjskem ali pa imate tam sorodnike, se ob veliki noči, poleg ostalih dobrot, verjetno veselite še ene: prate, imenovane tudi budl. To je nasitna jed, pripravljena iz dan ali dva starega kruha, jajc, suhega mesa. Ponekod ji rečejo tudi fila, še en izraz za to velikonočno jed pa je želodec. Poiskali smo nekaj namigov, s pomočjo katerih bo ta tradicionalna jed še boljša.

Kot zapisano, je osnova za to jed beli kruh, ki je lahko star dan ali dva. Odvisno od tega, kako suh je, odmerimo količino jajc, ki jim lahko za sočnost dodamo še nekaj žlic kisle smetane ali celo vode, v kateri se je kuhala šunka. Poleg že omenjenih sestavin, torej na kocke razrezane šunke ali kakega drugega suhega mesa in kruha, ki ga prav tako razrežemo na kocke ali natrgamo, v prato vključimo še prepraženo čebulo. Lahko ji dodamo še česen in pražimo nekaj minut, da lepo zadiši. Prati pravi obraz narišejo zelišča: največkrat se gospodinje odločijo za peteršilj, ki ga lahko zamenja drobnjak. Od začimb sta tu mleti poper, s katerim ne gre pretiravati, ter nariban muškatni orešek, ki se odlično vključi v mlečno-jajčno mešanico.

Čas peke odvisen od oblike

Tradicija veleva, da prato spečemo v očiščenem govejem črevu, ki ga te dni prodajajo različne gorenjske mesnice. Če pa tega nimamo, lahko zmes zavijemo v papir za peko ali pa s papirjem za peko obložimo podolgovat pekač. Še eno idejo pa nam je že pred časom omenila Špela Šavs, ki v družinski mesnici sredi Kranja ob velikonočnih praznikih pripravi neverjetnih 200 kilogramov te dobrote: bogato zmes lahko zavijemo tudi v svinjsko mrežico in spečemo.

Koliko časa pečemo, je odvisno od tega, za kakšno obliko prate se odločimo. Nekako pa velja, da en kilogram prate pečemo eno uro, pečemo raje na nižji temperaturi, torej pri 150 ali 160 stopinjah Celzija, saj se tako jed enakomerno zapeče.

So pa tudi izjeme: če se odločimo, da nadev razporedimo v modelčke za mafine, dobimo malo drugačno različico te jedi, ki jo pečemo manj časa, in sicer slabe pol ure.

K prati, pa naj bo pripravljena tradicionalno, torej v črevu, ali kako drugače, se prilega hren. Nekateri jo jedo s potico ali pa z rezinami prate obložijo kose kruha. Morda še to: če modelčkov za mafine nimate, lahko maso nadevate v podolgovat pekač, ki ste ga obložili s papirjem za peko. Čas peke se v tem primeru podaljša za nekaj minut; jed najprej ohladite do mlačnega, preden jo razrežete na kose.

Prata malo drugače

Za 12 porcij.

300 g dan ali dva starega belega kruha

300 g sesekljane velikonočne šunke

4–5 jajc

približno 2 dl kisle smetane

1 večja čebula ali 2 manjši

2 stroka česna

nekaj žlic olja (na katerem popražimo čebulo)

malo peteršilja (zelenje)

sol, poper

Priprava

Pečico vključimo na 180 stopinj. Na malo olja popečemo na drobno nasekljano čebulo. Ko je prepražena, dodamo česen in pražimo še eno minuto. Šunko narežemo na pol centimetra velike kocke in jih preložimo v skledo. Zraven dodamo kruh, narezan na centimeter velike kocke, in nasekljan peteršilj. Malo solimo, zmešamo z jajci, kislo smetano in prepraženo čebulo s česnom. Nadevamo v modelčke za mafine, ki smo jih obložili s papirčki. Pečemo 20 ali 25 minut. Postrežemo mlačno ali hladno.

