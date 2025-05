Pozor, vrtnarji: 3 razlogi, zakaj morate počakati do Zofke

Če je vreme toplo in sončno, kot je bilo za letošnje prvomajske praznike, se polovica ljubiteljskih vrtnarjev še nekako pusti odvrniti od tega, da bi iz vrtnarij pritovorili sadike paradižnika, jajčevcev, begonij in drugih toploljubnih cvetic – iz previdnosti pred ledenimi možmi nekako verjamejo priporočilom, da ni dobro hiteti. Druga polovica jih je že pred prazniki ali takoj po njih izropala vrtnarske trgovine. Enako naredijo vsako leto, naj se tja odpravijo v kratkih hlačah ali puhovki.

Zakaj pravzaprav časopisi, vremenarji in vrtnarski strokovnjaki s toliko »strahospoštovanja« čakajo na tri mrzle vremenske svetnike in deževno Zofko, ki pride za njimi, 15. maja?

Od kod prihaja izročilo

Ker so svetniki Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki godujejo od 12. do 14. maja, del starega vremenskega izročila, ki so ga ljudje dolga stoletja jemali zelo resno. V vinogradih so celo kurili ognje, da bi pridelek zaščitili pred pozebo. Čeprav statistika zadnjih desetletij priča, da so na te dneve zabeležili na eni strani nadpovprečno mrzlo vreme in na drugi strani ekstremno vročino, izročilo ni iz trte izvito. Ljudje so se prepričali, da je lahko vreme v tem času zelo nestanovitno in hladno, da so mogoči prehodi iz ene temperaturne skrajnosti v drugo, da lahko temperature padejo pod ničlo, da lahko celo zapade sneg … Danes po zaslugi meteorološke službe in spremljanja zračnih mas z vremenskimi sateliti vemo, da naše kraje še lahko dosežejo izrazitejše ohladitve zaradi prodora polarne zračne mase v našo geografsko širino. Pozneje so manj verjetne.

Več na deloindom.si.