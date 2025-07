Pozor: to morate vedeti, če kupujete sušilni stroj

Evropska unija nadaljuje pot do bolj trajnostne rabe energije. S 1. julijem so začela veljati nova pravila o okoljsko primerni zasnovi (ecodesign) za sušilne stroje, so opozorili pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Te spremembe bodo vplivale tako na proizvajalce kot na trgovce in končne potrošnike.

Glavna sprememba: samo še sušilni stroji s toplotno črpalko

Zaradi visokih standardov energetske učinkovitosti bodo vsi drugi tipi sušilnih strojev izločeni s trga EU. Toplotna črpalka trenutno predstavlja najučinkovitejšo tehnologijo ter omogoča nižje obratovalne stroške, so pojasnili pri ZPS.

Sušilne stroje bo spremljala nova, prenovljena energijska nalepka. Kako je videti in katere spremembe so s tem povezane, preberite v članku Po novem dovoljeni le še sušilni stroji s toplotno črpalko – kaj morate vedeti? Nadaljujte branje tukaj - na deloindom.si.