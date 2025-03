Pozabite na pavlovo, to je letošnji hit pomladnih sladic

Na Odprti kuhinji smo že večkrat pekli pavlove, jih servirali z različnimi nadevi in svetovali, kako pripraviti najbolj rahle in bele sladice, ki na mizi res naredijo prav poseben vtis. Predvidevamo, da smo vam jih tudi dodobra predstavili: od kod izvirajo, zakaj nosijo tako ime. No, če pavlovo spoznavate prvič – za njen izvor se borita Avstralija in Nova Zelandija, sicer pa je ta kot ples lahkoten sladki vetrc poimenovan po balerini Ani Pavlovi.

A danes ne pečemo klasične pavlove. In čeprav je bila ta puhasta torta v zadnjih letih na družbenih omrežjih izjemno priljubljena, jo počasi izpodriva zelo podobna sladica, ki je prav tako narejena iz beljaka, namesto s smetano in sadjem pa je prelita z limonovim curdom. In ravno takšna sladka gnezda se nam zdijo odlična sladica za prihajajoče praznike. Lahkotna, kar je po mogočnem velikonočnem zajtrku gotovo prednost, ter izjemno elegantna, da bo zagotovo pritegnila pozornost med drugimi prazničnimi jedmi.

Sestavine

Meringa

3 veliki beljaki (sobna temperatura)

150 g (¾ skodelice) sladkorja v prahu

Limonov curd

3 veliki rumenjaki

100 g sladkorja

60 ml svežega limoninega soka

1 žlica limonine lupinice

56 g (približno 4 žlice) nesoljenega masla, narezanega na kocke

Priprava