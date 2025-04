Pozabite na klasične šopke – ta velikonočna dekoracija bo navdušila vse goste

Okrašeni in pobarvani pirhi so seveda skoraj obvezni del pomladne dekoracije. Tako se ohranja nekaj tradicije, čeprav s precej sodobnega pridiha. To je odlična priložnost za malo lastne ustvarjalnosti. Potrebovali bomo nekaj cvetočih rastlin, lepo pobarvane jajčne lupine in spretne roke.

In kaj vse lahko krasi naše domove v teh dneh? Nepogrešljivi so pirhi ali izpihane jajčne lupine, ki jih zanimivo okrasite z barvami in potiski ali pa jih uporabite v okrasitvah kot majhne vaze. Postavite jih na okrasni krožnik ali v posodice za kuhana jajčka in vanje razporedite pomladne cvetove. To bo prikupna in izvirna dekoracija.

Več na deloindom.si.