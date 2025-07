Pozabite na kemikalije – vinski kamen razkriva naraven vrtni čudež

Vinski kamen večinoma poznamo kot sestavino za vzhajanje in stabilizacijo v kulinariki, odličen pomočnik pa je tudi na vrtu, saj ga s pridom uporabljajo mnogi izkušeni vrtnarji. Ena najbolj priljubljenih uporab vinskega kamna na vrtu je za boj proti škodljivcem, kot so uši, polži in mravlje, uporabljamo pa ga tudi za odstranjevanje plevela, čiščenje orodja in še bi lahko naštevali.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.