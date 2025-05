Potonike ne cvetijo? 5 ključnih razlogov in kako jih odpraviti

Zaradi hladnejšega maja letos potonike še posebej dolgo cveto. Večina teh cvetic v naših vrtovih je zeljnatih trajnic, precej poredko naletimo na lesnate ali drevesaste potonike, katerih nadzemni del je olesenel, visok do metra in pol in se ohrani tudi pozimi. Te tudi cvetijo prej, nekatere že aprila, medtem ko navadne potonike občudujemo maja in v prvi polovici junija.

Navadne ali zelnate potonike so dolgožive trajnice, kar pomeni, da zelo dolgo, tudi desetletja, rastejo in cvetijo na istem mestu, če jim razmere ustrezajo. Njihova značilnost je, da se jim nadzemni poganjki (ti ne olesenijo) konec poletja začnejo sušiti. Rastline jeseni preidejo v mirovanje. Če jih hočemo razmnožiti z delitvijo koreninskega sistema, je takrat pravi čas.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si.