Poskusite enostaven trik, ki pospeši zorenje pretrdih breskev

Poletje je tu, breskve vabijo z vseh stojnic, tržnic in polic, mi pa jih z prav vso poletno vnemo pridno nosimo domov. A priznajmo si – kolikokrat smo že ugriznili v breskev, ki je sicer videti sočna, a v resnici še trda, kisla in komaj kaj dišeča? To kar malce pokvari celoten trenutek, kajne?

Na srečo imamo nekaj preverjenih trikov, ki rešujejo to poletno zagato. Če smo torej domov prinesli breskev, ki je še daleč od svoje sladke zrelosti – brez skrbi. Z malo potrpežljivosti (in pametne embalaže) si lahko pomagamo, da bo dozorela hitreje – in bolje.

Najboljši domači triki za pospešeno zorenje breskev:

1. Papirnata vrečka – klasika, ki res deluje

Najenostavnejši in najbolj naraven način, da pospešimo zorenje breskev, je zagotovo z uporabo papirnate vrečke. Breskev damo vanjo (lahko tudi več hkrati), zapremo in pustimo na sobni temperaturi, a ne na direktnem soncu.

Trik je v tem, da breskev sprošča etilen, naravni plin, ki spodbuja zorenje. Ko plin ostane ujet v vrečki, začne sadje dozorevati hitreje. V dveh do treh dneh bo breskev veliko bolj mehka in dišeča – skoraj kot z drevesa.

2. Dodamo jabolko ali banano za »pospešek«

Če želimo proces še pospešiti, v vrečko poleg breskev dodamo še jabolko ali banano – sadje, ki sprošča še več etilena. To je trik, ki ga uporabljajo tudi v profesionalnih skladiščih za zorenje tropskega sadja, doma pa deluje brezhibno in brez kemije.

3. Brez hladilnika – razen, če je že zorjena

Ključna napaka, ki jo pogosto naredimo (sploh v vročih dneh, kot jih te dni doživljamo v Sloveniji), je ta, da breskve takoj spravimo v hladilnik. A hladilnik zavira sproščanje etilena in s tem zorenje. Zato jih raje pustimo na pultu ali v senci na kuhinjski polici – hladilnik pride v poštev šele takrat, ko so že popolnoma zrele in jih želimo ohraniti sočne še kak dan ali dva.

Pa še ena stvar: tako prepoznamo, da je breskev ravno pravšnja

Ko začne dišati po poletju (ja, res – breskev diši), in ko je ob pritisku s prstom rahlo mehka, brez da bi bila kašasta – takrat je pripravljena za grizljanje, rezanje ali mešanje v osvežilne poletne sladice.

Ko breskve dozorijo, je čas za ustvarjanje v kuhinji

Ko breskve končno postanejo mehke, dišeče in ravno prav sladke, jih nikar ne pustimo predolgo čakati. To je tisti trenutek, ko se iz sadja prelevijo v pravo kulinarično zvezdo – v sladicah, zajtrkih ali celo toplo začinjenih prigrizkih. Da bomo z zrelimi breskvami res izkoristili vse, kar ponujajo, vam spodaj pripenjamo še dva dobra recepta.

1. Kako porabiti zrele breskve v ekspresni sladici

Če ste za enostavno in hitro sladice, potem poskusite te ocvrte breskve na maslu, začinjene s cimetom in muškatom, postrežene z vanilijevim sladoledom. Priprava traja manj kot 15 minut, recept pa najdete tukaj.

2. Smetanove omlete z breskvijo: hitra, preprosta, a neverjetno dobra nedeljska sladica

Tale sladica je lep poklon nedeljskim kosilom iz preteklosti, odlično pa je tudi zato, ker za njihovo pripravo potrebujemo le tri sestavine. Izvolite, tukaj je recept.