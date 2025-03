»Ponev špageti«: izvolite prvi recept iz nove oddaje Meghan Markle (o njem bo ta teden govoril cel svet)

V svoji novi Netflixovi seriji »With Love, Meghan« je Meghan Markle predstavila recept za »ponev špagete« (ang. skillet spaghetti), ki je – predvsem v kulinaričnem svetu – pritegnil precej pozornosti. Ta enostavna jed vključuje kuhanje suhih špagetov skupaj s feto, češnjevimi paradižniki, blitvo in ohrovtom v eni sami ponvi. Meghan je pojasnila, da to jed pogosto pripravlja za svojo družino ter da ostanke večerje pogosto zapakira svojima otrokoma za v šolo naslednji dan.

Kaj so »ponev špageti«?

V resnici gre za testenine, ki se v eni posodi kuhajo istočasno z omako, takim jedem pa pri nas običajno pravimo kar testenine iz ene ponve ali enega lonca. Način, kot ga je prikazala Meghan Markle, je sicer presenetil številne ljubitelje tradicionalne italijanske kuhinje, a če smo čisto iskreni, smo pred objavo za komentar vprašali tudi nekaj Italijanov, ki so priznali, da kuhanje testenin v enem loncu zanje pravzaprav sploh ni tako zelo nenavadno. Tudi v Sloveniji se nad podobnimi recepti navdušujemo že vrsto let – ne uporabljamo le špagetov, poigravamo se z vsemi oblikami, celo tortelini, ravioli in pa njoki.

Zakaj bi jih vseeno poskusili?

Ne glede na mnenja kulinaričnih kritikov pa je recept popoln za vse, ki imajo radi hitro in enostavno kuhanje. Je odlična rešitev za tiste dni, ko nimamo časa za pomivanje gore posode ali zapletene recepte, poleg tega pa lahko sestavine prilagajamo po svojem okusu. Namesto fete na primer lahko uporabimo parmezan, ohrovt pa lahko z lahkoto zamenjamo s špinačo ali blitvo.

Meghanin recept: hitri in preprosti špageti

250 g špagetov

200 g češnjevih paradižnikov, prepolovljenih

100 g fete, nadrobljene

pest blitve, nasekljane

pest ohrovta, nasekljanega

2 stroka česna, sesekljana

500 ml vrele vode

2 žlici oljčnega olja

sol in poper po okusu

Priprava

V veliki ponvi segrejemo oljčno olje in na njem na hitro popražimo sesekljan česen, da zadiši. Dodamo češnjeve paradižnike, blitvo in ohrovt ter pražimo nekaj minut, da zelenjava nekoliko oveni. V ponev položimo suhe špagete, jih enakomerno razporedimo in prelijemo z vrelo vodo. Pokrijemo s pokrovko in kuhamo približno 10 minut. Občasno premešamo, da se testenine ne sprimejo. Ko so špageti kuhani al dente, dodamo nadrobljeno feto in premešamo. Začinimo s soljo in poprom po okusu ter postrežemo.

Zakaj nas je ta recept popolnoma očaral?

Prvič, kuhanje v eni posodi pomeni manj pomivanja – in že to je dovolj velik plus! Drugič, kombinacija sveže zelenjave, fete in testenin ustvari popolno harmonijo okusov. In nenazadnje – če je ta recept dovolj dober za Meghan Markle, potem bo zagotovo dober tudi za nas!

Meghanina kuharska avantura

V oddaji With Love, Meghan vojvodinja ne deli le receptov, ampak tudi svoje spomine in nasvete za ustvarjanje prijetnega domačega vzdušja. Poleg omenjenih »ponev špagetov« je med drugim pripravila tudi vrtno solato z domačim vinaigretom in se v enem delu oddaje pogovarjala s kuharsko legendo Alice Waters.

Če torej iščete navdih za preproste, a okusne jedi – ali pa vas preprosto zanima, kako Meghan preživlja svoje dni v kuhinji – si vsekakor oglejte njeno oddajo.

