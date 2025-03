Pomfri iz cvrtnika na vroč zrak

V roke nam je prišla sveža izdaja Mladinske knjige, kuharska knjiga s hitrimi, zdravimi in okusnimi recepti, prirejenimi za posebno vrsto kuhinjske opreme, ki je v zadnjem času prava uspešnica: cvrtnik na vroč zrak. Nismo edini, ki te prenosne pečice prinašamo domov, tudi največja imena se ukvarjajo z njimi: za prihodnje leto so pri omenjeni založbi potrdili še prevod monografije, ki jo je tej temi posvetil Jamie Oliver.

Prednosti, ki jih prinaša kuhanje v cvrtniku na vroč zrak

Takole pravi avtorica knjige Cvrtnik na vroč zrak Jenny Tshiesche, ki je slovensko bralstvo založila tudi z več kot stotimi recepti: »Če iščete bolj zdrave različice pomfrija in druge ocvrte zelenjave, hitre in okusne načine priprave falafla, rib in mesa, hrustljavo zapečenih piščančjih medaljonov, riževih ocvrtkov in ribjih palčk ali pa okusnih prigrizkov, kot sta študentska hrana ali granola, vam cvrtnik na vroč zrak omogoča, da vse te jedi pripravite hitro in po svoje.«

Cvrtnik na vroč zrak je dober kos kuhinjske opreme – z ne tako dobrim poimenovanjem. Ne gre namreč za vrsto friteze, ampak je ta strojček v resnici mini pečica, opremljena z grelno enoto z zgornjem delu, predalom, kjer se hrana pripravlja, ventilatorjem, ki spodbuja kroženje zraka in razporeditev vročine, ter »nadzorno ploščo«, kjer nastavimo samo dva parametra: temperaturo in čas. Zelo preprosto je vse, pravzaprav, minimizirano na najosnovnejše. Predvsem pa: mi ne bi rekli, da hrano cvre, a prav to je argument mnogih, ki so si napravo omislili, kot pravi avtorica knjige, ker so hoteli pripravljati recepte, ki se sicer cvrejo v maščobi, na drugačen, manj kaloričen način – ob čim manjši izgubi okusov.

...

Pomfri (tudi iz sladkega krompirja)

Navadni

2 velika krompirja (primerne velikosti za nadevan krompir)

žlička oljčnega olja

sol

Sladki

2 srednje velika sladka krompirja

2 žlički oljčnega olja

1/2 žličke soli

1/2 žličke zdrobljenega čilija

1/2 žličke dimljene mlete paprike

Priprava

Navadni pomfri: krompir olupimo in narežemo na palčke debeline 1,5 x 1,5 cm in dolžine gomolja. Palčke potopimo v skledo mrzle vode in postavimo v hladilnik za približno 10 minut. Medtem segrejemo cvrtnik na 160 stopinj Celzija. Krompir temeljito osušimo in zmešamo z oljem in soljo. Stresemo ga v ogreti cvrtnik in razporedimo tako, da je v enem sloju (mogoče ga bo treba ocvreti v dveh delih, odvisno od velikosti predala. Cvremo 15 minut, pri čemer predal vmes enkrat pretresemo, da krompir premešamo, nato temperaturo cvrtnika zvišamo na 200 stopinj Celzija in cvremo še 3 minute. Sladki krompir: cvrtnik segrejmo na 190 stopinj Celzija. Sladki krompir osušimo in narežemo na palčke debeline 1 x 1 cm in dolžine gomolja. Palčke zmešamo z oljem, soljo, čilijem in papriko, da so vse enakomerno prekrite. Sladki krompir stresemo v segreti cvrtnik in razporedimo tako, da je v enem sloju. Cvremo 10 minut, pri čemer ga vmes enkrat obrnemo.

