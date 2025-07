Polnjene paprike: 5 napak, ki jih delamo skoraj vsi

Polnjene paprike so poletna klasika, ki vedno diši po domu. Mehka paprika, dišeč nadev in kremasta paradižnikova omaka, v katero bi kruh namakali že med kuhanjem. In čeprav se priprava sliši precej preprosto, ni tako enostavno recepta zadeti v polno. Enkrat zmanjka omake, drugič so paprike razkuhane, tretjič pa nadev razpade, kot da nikoli ni slišal za žlico riža.

Zato smo zavihali rokave, testirali trike in sestavili seznam najboljših nasvetov, s katerimi bo ta jed uspela tudi tistim, ki se jih lotevajo prvič.

Navodila so za 6 do 8 paprik, odvisno od velikosti.

1. Ne bodimo preskromni pri omaki

Če želimo, da bodo paprike plavale v omaki in ne samevale v prazni posodi, moramo načrtno dodati več tekočine, kot si mislimo, da je treba. Pri kuhanju se paprika »napije«, riž vpije tekočino, nekaj je izhlapi … in jed hitro ostane na suhem.

Zato vedno pripravimo dvojno količino omake, kot bi jo sicer. Če ostane? Super – naslednji dan jo lahko preprosto prelijemo čez testenine ali vanjo namočimo kos kruha.

Recept za omako, ki je ne zmanjka

2 žlici olja

1 čebula, nasekljana

2 stroka česna

700 ml pasiranega paradižnika

2 dl vode ali jušne osnove

1 čajna žlička sladkorja

sol, poper, lovorov list, ščepec majarona

Na olju prepražimo čebulo, dodamo česen, paradižnik, vodo in začimbe. Kuhamo 10 minut, preden z njo zalijemo paprike.

...

2. Riž naj bo le napol kuhan – ali pa sploh ne

Dilema, ki se pogosto pojavlja pri pripravi polnjenih paprik, je: skuhamo riž vnaprej ali sploh ne? Mi smo preizkusili oboje in ugotovili, da je najbolje, če je riž le malo poparjen ali kar surov – če ga ne damo preveč. Predkuhan riž v nadevu se bo razkuhal, paprika bo mehka kot goba, nadev pa moker. Medtem ko bo surov riž med kuhanjem popil nekaj okusa iz omake in nadeva, končni rezultat pa bo ravno pravšnji.

3. Nadev naj bo sočen, a kompakten

Za odličen nadev združimo:

500 g mešanega mletega mesa

100 g surovega riža

1 manjša čebula

1 jajce

1 čajna žlička soli

ščepec popra, peteršilj, po želji malo dimljene paprike

Maso dobro pregnetemo, da se vse poveže – preveč mehka bo razpadla, preveč suha bo dolgočasna. Da bo zares sočna, lahko dodamo še žlico vode ali jušne osnove.

4. Ne prekuhajmo paprik!

Pogosta napaka je, da paprike kuhamo predolgo. Najraje na štedilniku, kjer veselo brbotajo eno uro in pol. V nasprotju s tem prepričanjem je popoln čas za kuhanje nekje 40–50 minut na rahlem ognju. Lonec naj bo pokrit, v njem pa naj bo dovolj tekočine. Lahko pa jih tudi spečemo v pečici, prav tako pa mora biti lonec pokrit s pokrovom – tam se bodo na 180 stopinjah pripravljale približno 1 uro.

5. Omako zaključimo, kot to naredijo mame

Da bi poustvarili tisti znan domači okus, lahko v omako na koncu dodamo: