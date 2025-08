Poletni biskvit brez pečice: hladen posladek, ki nas je navdušil

Poleti, ko se kuhinja v trenutku spremeni v savno, absolutno nimamo nobene želje po peki v pečici. A to še ne pomeni, da se moramo odpovedati biskvitnim užitkom. Pripravili smo poletni »biskvit«​, ki je tako lahek in osvežilen, kot bi ga spekla poletna sapica. In to brez ene same dodatne stopinje toplote.

Tokrat so v vlogo glavne sestavine namesto piškotov stopili ovseni kosmiči, kar pomeni, da je bolj hranilen, lažji in prijaznejši tudi do našega počutja.

Sestavine

Za »biskvitno«​ osnovo

200 g ovsenih kosmičev

250 ml mleka (ali rastlinskega napitka)

1 zrela banana

1 žlica javorjevega sirupa ali medu

ščepec soli

1/2 čajne žličke vaniljevega ekstrakta

Za kremo

250 g grškega jogurta (ali kokosovega jogurta za vegansko različico)

2 žlici medu ali agavinega sirupa

1 čajna žlička limonove lupinice

sveže jagode, borovnice, breskve ali drugo sadje po izbiri

Priprava

1. Pripravimo »biskvitno« osnovo: Ovsene kosmiče prelijemo z mlekom in pustimo stati 10 minut, da se napojijo. Nato jim dodamo banano, javorjev sirup, ščepec soli in vaniljo ter vse skupaj pretlačimo v gosto zmes (ročno ali s paličnim mešalnikom). Zmes enakomerno razporedimo v manjši pekač ali okrogel model, obložen s papirjem za peko, in s hrbtom žlice dobro pritisnemo ob dno.

2. Ohlajanje: Model postavimo v hladilnik za vsaj 30 minut (lahko tudi v zamrzovalnik za 10 minut), da se osnova učvrsti.

3. Pripravimo kremo: V posodici zmešamo grški jogurt, med in limonino lupinico. Namažemo po ohlajeni ovseni osnovi.

4. Sadni zaključek: Po kremi razporedimo narezano sveže sadje – naj bo čim bolj barvito! Jagode, borovnice, breskve, marelice, maline, ribez – vse pride v poštev.

Tako pripravljen biskvit hranimo v hladilniku in ga porabimo v 2–3 dneh. Je popolna sladica za vroče dni, ki nas ne obteži, ampak ravno prav ohladi in pocrklja.